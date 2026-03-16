11 “шахедів” атакували Харків минулого тижня: куди била РФ (статистика мера)
Минулого тижня Харків пережив 11 ударів. Місто атакували виключно БпЛА типу “Шахед”, повідомив мер Ігор Терехов.
За даними міського голови, ворог бив по різних районах – Індустріальному, Новобаварському, Холодногірському, Шевченківському, Немишлянському, Київському.
“Цілили свідомо. По енергетичній інфраструктурі, щоб позбавити харківʼян нормальних умов життя. По складах і підприємствах, які продовжують працювати, дають харків’янам роботу, забезпечують виплату зарплат і підтримують економіку не лише нашої громади, а й країни в цілому. Під час ворожого удару по цеху м’ясокомбінату просто посеред робочого дня загинули двоє людей. Звичайні працівники, які вийшли на зміну і не повернулися додому…”, – пише Терехов.
Ще 20 людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок ударів.
“Є значні пошкодження і в житловому секторі. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки, вибиті сотні вікон, потрощені дахи. На місцях влучань працюють комунальні служби. Сьогодні вони усувають наслідки вже нових ранкових ударів. Там, де атаки сталися раніше, першочергові аварійні роботи завершені”, – зазначив мер.
Повітряні тривоги в Харкові тривали майже 81 годину, що на 43% менше, ніж у середньому по області.
Якщо вам цікава новина: «11 “шахедів” атакували Харків минулого тижня: куди била РФ (статистика мера)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 14:38;