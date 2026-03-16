Ранкові удари по Харкову: РФ цілила по енергооб’єктах, були знеструмлення

Цілями ранкової атаки РФ на Харків були енергетичні об’єкти, повідомив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Було певне знеструмлення, зараз відновлено вже. Але хочу сказати, що наш ворог діє так, щоб руйнувати нам генерацію, руйнувати нам трансформаторні підстанції, зробити так, щоб було незручно людям”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що ворог атакував двома БпЛА, попередньо типу “Герань-2”. Постраждав 33-річний чоловік. Він перебував поблизу місця влучання та зазнав гострої реакції на стрес.