Ранкові удари по Харкову: РФ цілила по енергооб’єктах, були знеструмлення
Цілями ранкової атаки РФ на Харків були енергетичні об’єкти, повідомив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
“Було певне знеструмлення, зараз відновлено вже. Але хочу сказати, що наш ворог діє так, щоб руйнувати нам генерацію, руйнувати нам трансформаторні підстанції, зробити так, щоб було незручно людям”, – сказав міський голова.
Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що ворог атакував двома БпЛА, попередньо типу “Герань-2”. Постраждав 33-річний чоловік. Він перебував поблизу місця влучання та зазнав гострої реакції на стрес.
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 13:09;