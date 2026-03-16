Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”
Правоохоронці опублікували фото наслідків ранкової атаки БпЛА на Харків.
За даними Харківської обласної прокуратури, у Шевченківському районі зафіксували влучання двох БпЛА, попередньо типу “Герань-2”.
“Перший удар прийшовся поблизу багатоквартирних житлових будинків, унаслідок чого вибито вікна та пошкоджено фасади. Ще один безпілотник влучив по відкритій місцевості”, – зазначили правоохоронці.
Внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік. Він перебував поблизу місця влучання та зазнав гострої реакції на стрес. Медичну допомогу йому надали на місці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 12:04;