Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”

Події 12:04   16.03.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці опублікували фото наслідків ранкової атаки БпЛА на Харків.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Шевченківському районі зафіксували влучання двох БпЛА, попередньо типу “Герань-2”.

“Перший удар прийшовся поблизу багатоквартирних житлових будинків, унаслідок чого вибито вікна та пошкоджено фасади. Ще один безпілотник влучив по відкритій місцевості”, – зазначили правоохоронці.

Внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік. Він перебував поблизу місця влучання та зазнав гострої реакції на стрес. Медичну допомогу йому надали на місці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

