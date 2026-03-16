Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»
Правоохранители опубликовали фото последствий утренней атаки БпЛА на Харьков.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в Шевченковском районе зафиксировали попадание двух БпЛА, предварительно типа «Герань-2».
«Первый удар пришелся вблизи многоквартирных жилых домов, в результате чего выбиты окна и повреждены фасады. Еще один беспилотник попал по открытой местности», — отметили правоохранители.
В результате атаки пострадал 33-летний мужчина. Он находился вблизи места попадания и получил острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, пострадал, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 12:04;