Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»

Правоохранители опубликовали фото последствий утренней атаки БпЛА на Харьков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Шевченковском районе зафиксировали попадание двух БпЛА, предварительно типа «Герань-2».

«Первый удар пришелся вблизи многоквартирных жилых домов, в результате чего выбиты окна и повреждены фасады. Еще один беспилотник попал по открытой местности», — отметили правоохранители.

В результате атаки пострадал 33-летний мужчина. Он находился вблизи места попадания и получил острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.