Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»

Происшествия 12:04   16.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители опубликовали фото последствий утренней атаки БпЛА на Харьков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Шевченковском районе зафиксировали попадание двух БпЛА, предварительно типа «Герань-2».

«Первый удар пришелся вблизи многоквартирных жилых домов, в результате чего выбиты окна и повреждены фасады. Еще один беспилотник попал по открытой местности», — отметили правоохранители.

В результате атаки пострадал 33-летний мужчина. Он находился вблизи места попадания и получил острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.

Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов
Новости Харькова — главное 16 марта: россияне атаковали город БпЛА
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»
Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание
Новости по теме:

11.03.2026
В Мерефе — «прилет» БпЛА в дом: среди пострадавших — 6-летний ребенок (фото)
10.03.2026
Как сбивали БпЛА, летевшие на Харьков: видео показали защитники
09.03.2026
БпЛА влетел в дом в Чугуеве: полицейские показали, как спасали жильцов (видео)
07.03.2026
Россияне повторно атаковали БпЛА центр Чугуева — еще трое пострадавших (видео)
07.03.2026
Как сбили пять «Шахедов», летевших ночью на Харьков, показали защитники 📹


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали фото последствий утренней атаки БпЛА на Харьков.".