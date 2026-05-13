О последствиях «прилетов» на Харьковщине, сообщил Синегубов

Происшествия 08:42   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В результате обстрелов Харькова, а также 14 населенных пунктов области пострадали пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Шевченко получили ранения 75-летняя женщина и 57-летний мужчина; в с. Василенкове Шевченковской громады пострадали 45-летний мужчина и женщины 39 и 42 лет», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • шесть КАБов;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • 12 fpv-дронов;
  • 23 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура и авто, также есть разрушения гражданских объектов в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Читайте также: На севере было сложнее – как прошли сутки на Харьковщине

  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 08:42;

