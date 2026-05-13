О последствиях «прилетов» на Харьковщине, сообщил Синегубов
В результате обстрелов Харькова, а также 14 населенных пунктов области пострадали пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Шевченко получили ранения 75-летняя женщина и 57-летний мужчина; в с. Василенкове Шевченковской громады пострадали 45-летний мужчина и женщины 39 и 42 лет», – пишет Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- шесть КАБов;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- 12 fpv-дронов;
- 23 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура и авто, также есть разрушения гражданских объектов в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.
• Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 08:42;