Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
Враг ударил по Харькову ночью 13 мая около 03:05.
Городской голова Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.
«По уточненной информации нашего Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу — без пострадавших», – написал Терехов.
В Холодногорском районе вражеский удар пришелся по объекту инфраструктуры. На месте попадания начался пожар. В этом случае также информации о пострадавших нет, добавил городской голова.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 07:05;