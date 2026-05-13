Live

Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия

Происшествия 07:05   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия

Враг ударил по Харькову ночью 13 мая около 03:05.

Городской голова Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

«По уточненной информации нашего Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу — без пострадавших», – написал Терехов.

В Холодногорском районе вражеский удар пришелся по объекту инфраструктуры. На месте попадания начался пожар. В этом случае также информации о пострадавших нет, добавил городской голова.

Читайте также: Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
12.05.2026, 20:52
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
12.05.2026, 20:17
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
12.05.2026, 23:00
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
12.05.2026, 18:05
Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
12.05.2026, 19:56
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
13.05.2026, 07:05

Новости по теме:

12.05.2026
Синегубов: 40 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки
12.05.2026
Пожары из-за ударов РФ по Харьковщине: где бушевал огонь (фото)
12.05.2026
За сутки на Харьковщине было 13 боев: где сложнее
11.05.2026
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
11.05.2026
Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 07:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по Харькову ночью 13 мая около 03:05.".