Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия

Враг ударил по Харькову ночью 13 мая около 03:05.

Городской голова Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

«По уточненной информации нашего Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу — без пострадавших», – написал Терехов.

В Холодногорском районе вражеский удар пришелся по объекту инфраструктуры. На месте попадания начался пожар. В этом случае также информации о пострадавших нет, добавил городской голова.