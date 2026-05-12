Происшествия 23:00   12.05.2026
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая

В третий раз атаковали тот же дом в Харькове россияне. Состоялась внеочередная сессия горсовета. На 15 лет осудили предателя, готовившего теракт на Харьковщине. Сотню людей привлекли, чтобы эвакуировать 17 жителей приграничья. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 мая.

Досталось многоэтажке в Шевченковском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов. Накануне поздно вечером по ней ударила «Молния». «Прилет» был в технический этаж, в квартирах вылетели окна. Человека, над чьей квартирой был удар, дома в этот момент не было. Однако есть одна пострадавшая – женщина с острой реакцией на стресс.

Город получит субвенцию на формирование фондов жилья для временного проживания переселенцев. Ее общий объем – 16,1 млн грн. Также депутаты дали согласие на получение кредитов коммунальными предприятиями по особым условиям для прифронтовых территорий. По государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» предприятия получат деньги на покупку дорогого медицинского оборудования и рефрижераторных автомобилей. Кредит на сумму, не превышающую 40 млн грн, получит городская клиническая больница №13. Еще десять миллионов – Городская молочная фабрика-кухня детского питания.

Готовил подрыв магистрального газопровода и сядет за это на 15 лет. Областная прокуратура сообщила о приговоре, который суд вынес вражескому пособнику. Через Telegram он наладил связь с разведчиком российского ГРУ. Этот куратор находится во временно оккупированном Донецке и вербовал не одного жителя Харьковщины для совершения диверсий. Очередной предатель осенью прошлого года согласился собирать и предоставлять данные для организации теракта на объекте критической инфраструктуры. От российских работодателей диверсант получил инструкции для изготовления взрывчатки и приобрел все необходимые компоненты. Он собирал бомбу с детонатором в сарае у своих родителей в Берестинском районе. Готовое устройство спрятал на чердаке. Именно там во время обыска правоохранители и нашли взрывчатку. А у самого фигуранта изъяли смартфон, с которого он вел переписку с заказчиками. Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, среди которых госизмена и подготовка теракта.

Вывозили жителей из Золочевского и Великобурлукского направлений. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил детали. Чтобы спасти 17 жителей приграничья, среди которых было двое детей, создали оперативный штаб. Привлекли медиков скорой, Нацполицию и ГСЧС. Операция прошла успешно, и переселенцев в Харькове принял транзитный центр.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 23:00;

