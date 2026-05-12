Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
В третий раз атаковали тот же дом в Харькове россияне. Состоялась внеочередная сессия горсовета. На 15 лет осудили предателя, готовившего теракт на Харьковщине. Сотню людей привлекли, чтобы эвакуировать 17 жителей приграничья. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 мая.
В третий раз атаковали тот же дом в Харькове россияне
Досталось многоэтажке в Шевченковском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов. Накануне поздно вечером по ней ударила «Молния». «Прилет» был в технический этаж, в квартирах вылетели окна. Человека, над чьей квартирой был удар, дома в этот момент не было. Однако есть одна пострадавшая – женщина с острой реакцией на стресс.
Изменения в бюджет Харькова внесли на внеочередной сессии горсовета
Город получит субвенцию на формирование фондов жилья для временного проживания переселенцев. Ее общий объем – 16,1 млн грн. Также депутаты дали согласие на получение кредитов коммунальными предприятиями по особым условиям для прифронтовых территорий. По государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» предприятия получат деньги на покупку дорогого медицинского оборудования и рефрижераторных автомобилей. Кредит на сумму, не превышающую 40 млн грн, получит городская клиническая больница №13. Еще десять миллионов – Городская молочная фабрика-кухня детского питания.
На 15 лет осудили предателя, готовившего теракт на Харьковщине
Готовил подрыв магистрального газопровода и сядет за это на 15 лет. Областная прокуратура сообщила о приговоре, который суд вынес вражескому пособнику. Через Telegram он наладил связь с разведчиком российского ГРУ. Этот куратор находится во временно оккупированном Донецке и вербовал не одного жителя Харьковщины для совершения диверсий. Очередной предатель осенью прошлого года согласился собирать и предоставлять данные для организации теракта на объекте критической инфраструктуры. От российских работодателей диверсант получил инструкции для изготовления взрывчатки и приобрел все необходимые компоненты. Он собирал бомбу с детонатором в сарае у своих родителей в Берестинском районе. Готовое устройство спрятал на чердаке. Именно там во время обыска правоохранители и нашли взрывчатку. А у самого фигуранта изъяли смартфон, с которого он вел переписку с заказчиками. Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, среди которых госизмена и подготовка теракта.
Сотню людей привлекли, чтобы эвакуировать 17 жителей приграничья
Вывозили жителей из Золочевского и Великобурлукского направлений. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил детали. Чтобы спасти 17 жителей приграничья, среди которых было двое детей, создали оперативный штаб. Привлекли медиков скорой, Нацполицию и ГСЧС. Операция прошла успешно, и переселенцев в Харькове принял транзитный центр.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
Трегубов дал оценку весеннему наступлению войск РФ на Купянск (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 23:00;