Будинок у Харкові, що пережив третій «приліт», сесія – підсумки 12 травня

Втретє атакували той самий будинок у Харкові росіяни. Відбулася позачергова сесія міськради. На 15 років засудили зрадника, який готував теракт на Харківщині. Сотню людей залучили, щоб евакуювати 17 жителів прикордоння. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 травня.

Дісталося багатоповерхівці в Шевченківському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Напередодні пізно ввечері по ній вдарила «молния». «Приліт» був у технічний поверх, у квартирах вилетіли вікна. Людини, над чиєю квартирою був удар, вдома в цей момент не було. Проте є одна постраждала – жінка з гострою реакцією на стрес.

Місто отримає субвенцію на формування фондів житла для тимчасового проживання переселенців. Її загальний обсяг – 16,1 млн грн. Також депутати дали згоду на отримання кредитів комунальними підприємствами за особливими умовами для прифронтових територій. За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємства отримають гроші на купівлю дорогого медичного обладнання та рефрижераторних автівок. Кредит на суму, що не перевищить 40 млн грн, отримає міська клінічна лікарня №13. Ще десять мільйонів – Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування.

Готував підрив магістрального газопроводу та сяде за це на 15 років. Харківська обласна прокуратура повідомила про вирок, який суд виніс ворожому поплічнику. Через телеграм той налагодив зв’язок із розвідником російського ГРУ. Цей «куратор» знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку та вербував не одного мешканця Харківщини для здійснення диверсій. Черговий зрадник восени минулого року погодився збирати та надавати дані для організації теракту на об’єкті критичної інфраструктури. Від російських «роботодавців» диверсант отримав інструкції для виготовлення вибухівки та придбав усі потрібні компоненти. Він збирав бомбу із детонатором у сараї в своїх батьків у Берестинському районі. Готовий пристрій заховав на горищі. Саме там під час обшуку правоохоронці і знайшли вибухівку. А в самого фігуранта вилучили смартфон, з якого той вів переписку із «замовниками». Під час судових засідань чоловік визнав свою провину та каявся. Його визнали винним за чотирма статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада та підготовка теракту.

Вивозили жителів із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив деталі. Щоб врятувати 17 мешканців прикордоння, серед яких було двоє дітей, створили оперативний штаб. Залучили медиків екстренки, Нацполіцію та ДСНС. Операція пройшла успішно, й переселенців у Харкові прийняв транзитний центр.

