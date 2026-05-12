Три тролейбуси змінять маршрути у Харкові у середу
У середу, 13 травня, з 9:00 до 17:00 буде припинено рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова — на ділянці від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського.
Причина – проведення ремонтних робіт. У цей час тролейбуси №13, №20 та №57 тимчасово змінять маршрути, а №31 курсуватиме основним маршрутом завдяки автономному ходу, повідомили у міській раді.
Зміни маршрутів:
- №13: розворотне коло «Парк «Зустріч» — вул. Харківських Дивізій — пр. Героїв Харкова — бул. Богдана Хмельницького — пр. Олександрівський — розворотне коло «Парк «Зустріч».
- №20: розворотне коло «602 мікрорайон» — пр. Ювілейний — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — розворотне коло «Вул. Одеська».
- №57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» — вул. Олександра Подольського — пр. Ювілейний — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — розворотне коло «Парк «Зустріч».
Тролейбус №31 завдяки використанню автономного ходу курсуватиме основним маршрутом.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, зробити доступними пішохідні підземні переходи метро для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп планують у Харкові. Загалом у проєкті десять станцій, але першочергово хочуть реалізувати три пілотні об’єкти.
Читайте також: “Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, тролейбус;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три тролейбуси змінять маршрути у Харкові у середу», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 20:17;