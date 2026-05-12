Три тролейбуси змінять маршрути у Харкові у середу

Транспорт 20:17   12.05.2026
Олена Нагорна
У середу, 13 травня, з 9:00 до 17:00 буде припинено рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова — на ділянці від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського.

Причина – проведення ремонтних робіт. У цей час тролейбуси №13, №20 та №57 тимчасово змінять маршрути, а №31 курсуватиме основним маршрутом завдяки автономному ходу, повідомили у міській раді.

Зміни маршрутів:

  • №13: розворотне коло «Парк «Зустріч» — вул. Харківських Дивізій — пр. Героїв Харкова — бул. Богдана Хмельницького — пр. Олександрівський — розворотне коло «Парк «Зустріч».
  • №20: розворотне коло «602 мікрорайон» — пр. Ювілейний — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — розворотне коло «Вул. Одеська».
  • №57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» — вул. Олександра Подольського — пр. Ювілейний — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — розворотне коло «Парк «Зустріч».

Тролейбус №31 завдяки використанню автономного ходу курсуватиме основним маршрутом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, зробити доступними пішохідні підземні переходи метро для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп планують у Харкові. Загалом у проєкті десять станцій, але першочергово хочуть реалізувати три пілотні об’єкти.

