Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському району 11 травня.

«Наприкінці дня був «приліт», попередньо, це була «молния», яка влучила в 12-поверховий житловий будинок. Пошкоджений був технічний поверх, вибиті вікна в квартирах», – зазначив міський голова.

Він зазначив, що людина, яка мешкає у цій квартирі, на момент удару в оселі не перебувала.

«Але коли вона вже підіймалася, вона дуже різко реагувала. Цей житловий будинок, який розташований в Шевченківському районі, вже втретє був атакований російським агресором», – уточнив Терехов.

Нагадаємо, влучання безпілотника зафіксували в Шевченківському районі Харкова близько 21:35 11 травня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджений технічний поверх дванадцятиповерхівки. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес, повідомляв мер Ігор Терехов.