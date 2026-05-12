Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському району 11 травня.
«Наприкінці дня був «приліт», попередньо, це була «молния», яка влучила в 12-поверховий житловий будинок. Пошкоджений був технічний поверх, вибиті вікна в квартирах», – зазначив міський голова.
Він зазначив, що людина, яка мешкає у цій квартирі, на момент удару в оселі не перебувала.
«Але коли вона вже підіймалася, вона дуже різко реагувала. Цей житловий будинок, який розташований в Шевченківському районі, вже втретє був атакований російським агресором», – уточнив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, влучання безпілотника зафіксували в Шевченківському районі Харкова близько 21:35 11 травня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджений технічний поверх дванадцятиповерхівки. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес, повідомляв мер Ігор Терехов.
Читайте також: Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 12:10;