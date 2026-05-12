Live

Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні

Записано 12:10   12.05.2026
Вікторія Яковенко
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському району 11 травня.

«Наприкінці дня був «приліт», попередньо, це була «молния», яка влучила в 12-поверховий житловий будинок. Пошкоджений був технічний поверх, вибиті вікна в квартирах», – зазначив міський голова.

Він зазначив, що людина, яка мешкає у цій квартирі, на момент удару в оселі не перебувала.

«Але коли вона вже підіймалася, вона дуже різко реагувала. Цей житловий будинок, який розташований в Шевченківському районі, вже втретє був атакований російським агресором», – уточнив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, влучання безпілотника зафіксували в Шевченківському районі Харкова близько 21:35 11 травня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджений технічний поверх дванадцятиповерхівки. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес, повідомляв мер Ігор Терехов.

Читайте також: Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
12.05.2026, 12:32
Домашній тиран знущався над дружиною та донькою-підлітком
Домашній тиран знущався над дружиною та донькою-підлітком
12.05.2026, 11:45
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
12.05.2026, 12:10
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
12.05.2026, 11:25
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
12.05.2026, 10:18
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
12.05.2026, 12:14

Новини за темою:

12.05.2026
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
11.05.2026
Вибух у Харкові: Терехов повідомляє про «приліт» у дах багатоповерхівки
11.05.2026
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд
11.05.2026
РФ била по Харкову навіть у дні «припинення вогню» – Терехов про тиждень
11.05.2026
Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському району 11 травня.".