Live

Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне

Записано 12:10   12.05.2026
Виктория Яковенко
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району 11 мая.

«В конце дня был «прилет», предварительно, это была «Молния», которая попала в 12-этажный жилой дом. Поврежден был технический этаж, выбиты окна в квартирах», — отметил мэр.

Он отметил, что человек, проживающий в этой квартире, на момент удара в доме не находился.

«Но когда она уже поднималась, она очень резко реагировала. Этот жилой дом, расположенный в Шевченковском районе, уже в третий раз был атакован российским агрессором», — уточнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, попадание беспилотника зафиксировали в Шевченковском районе Харькова около 21:35 11 мая. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара поврежден технический этаж двенадцатиэтажки. Один человек подвергся острой реакции на стресс, сообщал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Синегубов: 40 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
11.05.2026, 22:13
Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь, бои в регионе
Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь, бои в регионе
12.05.2026, 12:14
«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
12.05.2026, 10:18
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
12.05.2026, 12:10
«Не опускаем руки». Сколько пострадавших домов уже восстановили в Харькове
«Не опускаем руки». Сколько пострадавших домов уже восстановили в Харькове
12.05.2026, 12:32

Новости по теме:

11.05.2026
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
07.05.2026
Лес загорелся на Харьковщине после атаки БпЛА: удалось спасти 5 тысяч га 📹
07.05.2026
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
05.05.2026
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
04.05.2026
«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району 11 мая.".