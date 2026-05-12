Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району 11 мая.
«В конце дня был «прилет», предварительно, это была «Молния», которая попала в 12-этажный жилой дом. Поврежден был технический этаж, выбиты окна в квартирах», — отметил мэр.
Он отметил, что человек, проживающий в этой квартире, на момент удара в доме не находился.
«Но когда она уже поднималась, она очень резко реагировала. Этот жилой дом, расположенный в Шевченковском районе, уже в третий раз был атакован российским агрессором», — уточнил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, попадание беспилотника зафиксировали в Шевченковском районе Харькова около 21:35 11 мая. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара поврежден технический этаж двенадцатиэтажки. Один человек подвергся острой реакции на стресс, сообщал мэр Игорь Терехов.
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 12:10;