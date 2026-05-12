Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють

Події 11:25   12.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними слідства, інцидент стався 10 вересня 2024 року. Тоді підозрюваний їхав на мотоциклі у Валках, а на узбіччі знаходилася група дітей – у цей момент 6-річна дівчинка почала переходити дорогу

Проте водій не знизив швидкість та не врахував обстановку на дорозі, пишуть у Харківській облпрокуратурі. У результаті він збив дитину.

6-річна дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження: травми голови, переломи кісток черепа та обличчя. Судово-автотехнічна експертиза встановила, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду, однак не вжив необхідних заходів, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху, що перебуває у причинному зв’язку з наслідками ДТП”, – зазначили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці розшукали ймовірного винуватця ДТП та вручили йому підозру.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 11:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна.