Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
За даними слідства, інцидент стався 10 вересня 2024 року. Тоді підозрюваний їхав на мотоциклі у Валках, а на узбіччі знаходилася група дітей – у цей момент 6-річна дівчинка почала переходити дорогу
Проте водій не знизив швидкість та не врахував обстановку на дорозі, пишуть у Харківській облпрокуратурі. У результаті він збив дитину.
“6-річна дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження: травми голови, переломи кісток черепа та обличчя. Судово-автотехнічна експертиза встановила, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду, однак не вжив необхідних заходів, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху, що перебуває у причинному зв’язку з наслідками ДТП”, – зазначили у прокуратурі.
Наразі правоохоронці розшукали ймовірного винуватця ДТП та вручили йому підозру.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 11:25;