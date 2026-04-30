ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)

Поліціянти встановлюють обставини ДТП, яка сталася вдень 30 квітня, повідомляє Нацполіція.

30 квітня на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та на повній швидкості врізався в електроопору.

На відео, поширеному в соцмережах, зафіксовано, як автомобіль на високій швидкості буквально виносить у бетонний стовп.

Внаслідок цієї аварії травми отримали дві людини: водій і пасажир автомобіля Volkswagen. Постраждалих чоловіків відвезли до медичного закладу для надання допомоги.

Слідчі збираються відкрити кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Відео: 1654