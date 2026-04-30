ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)
Поліціянти встановлюють обставини ДТП, яка сталася вдень 30 квітня, повідомляє Нацполіція.
30 квітня на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та на повній швидкості врізався в електроопору.
На відео, поширеному в соцмережах, зафіксовано, як автомобіль на високій швидкості буквально виносить у бетонний стовп.
Внаслідок цієї аварії травми отримали дві людини: водій і пасажир автомобіля Volkswagen. Постраждалих чоловіків відвезли до медичного закладу для надання допомоги.
Слідчі збираються відкрити кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху.
Відео: 1654
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 19:30;