Live

ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)

Події 19:30   30.04.2026
Оксана Якушко
Поліціянти встановлюють обставини ДТП, яка сталася вдень 30 квітня, повідомляє Нацполіція.

30 квітня на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та на повній швидкості врізався в електроопору.

На відео, поширеному в соцмережах, зафіксовано, як автомобіль на високій швидкості буквально виносить у бетонний стовп.

Внаслідок цієї аварії травми отримали дві людини: водій і пасажир автомобіля Volkswagen. Постраждалих чоловіків відвезли до медичного закладу для надання допомоги.

Слідчі збираються відкрити кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 19:30;

