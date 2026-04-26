40-ті роковини аварії на ЧАЕС: скільки ліквідаторів залишається на Харківщині

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС вибухнув реактор. Це стало найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Сьогодні у Харкові вшановують ліквідаторів, які ціною власного здоров’я та життя зупинили поширення радіації.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, на Харківщині зараз мешкає понад 17 тисяч постраждалих від катастрофи, з них близько 8 тисяч – ліквідатори наслідків аварії. По всій Україні — 1253303 постраждалих, серед них 135180 ліквідаторів.

“Серед того страху були люди, які пішли назустріч біді, щоб урятувати інших, — написав мер Ігор Терехов. – Пожежники. Енергетики. Медики. Військові. Усі, хто в ті дні став між катастрофою і життям. Багато хто заплатив за це здоров’ям. Багато хто — життям. Пам’ять про Чорнобиль — це не про сухі дати. Це про дуже просту істину: безпека людини має бути понад усе. Понад байдужість. Понад поспіх. Понад будь-які рішення, за які потім платять людськими долями. Урок Чорнобиля ми маємо запам’ятати назавжди. Життя людини має бути першим пріоритетом для всіх, хто ухвалює рішення”.

За словами Синєгубова, з початку року було підвищено щомісячні доплати для постраждалих, збільшено пенсії ліквідаторам з інвалідністю, а у квітні здійснено разову виплату 1500 гривень усім пенсіонерам, у тому числі ліквідаторам.

Нагадаємо, вибух на ЧАЕС стався 26 квітня 1986 року о 01:23. В атмосферу вирвалася хмара радіоактивного пилу. За кількістю постраждалих від аварії Україна посідає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. На долю Білорусі припало близько 60% шкідливих викидів. Від радіаційного забруднення дуже постраждала і Росія. Потужний циклон переніс радіоактивні речовини на території Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Великобританії, а згодом Німеччини, Нідерландів, Бельгії.

Катастрофа в цифрах:

Десять днів — з 26 квітня до 6 травня — тривав викид активності з пошкодженого реактора на рівні десятків мільйонів кюрі на добу, після чого знизився у тисячі разів. Усього 11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу.

200 тисяч квадратних кілометрів – на таку територію поширилася дія радіації. З них 52 тисячі квадратних кілометрів – сільськогосподарські угіддя.

2293 українські міста та селища з населенням приблизно 2,6 мільйона людей були забруднені радіоактивними нуклідами. 90784 особи було евакуйовано з 81 населеного пункту України до кінця літа 1986 року.

8,5 мільйона жителів України, Білорусі, Росії найближчими днями після аварії отримали значні дози опромінення. 500 тисяч людей померло від радіації, за оцінками незалежних експертів.

Понад 600 тисяч людей стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем та розчищали завали.

З 26 квітня до жовтня 1986 року ЧАЕС не працювала. У жовтні 1986-го 1-й та 2-й енергоблоки були знову введені в експлуатацію; у грудні 1987 року відновив роботу третій. 4-й енергоблок не запрацював. 15 грудня 2000 року ЧАЕС зупинено повністю.

Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором збудували саркофаг. Будівництво тривало 206 днів. Пізніше, у 2016 році, понад 40 країн закрили його безпечним конфайнментом — найбільшою у світі мобільною аркою заввишки 110 метрів, завдовжки 165 метрів та вагою понад 36 тисяч тонн.

400 видів тварин, птахів та риб, 1200 видів флори продовжують існувати в “зоні відчуження”, де через забруднення повітря, ґрунтів та вод заборонено проживати людям.