Live

Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі

Події 18:58   14.04.2026
Оксана Якушко
Обставини ДТП, в якій постраждав 89-річний пішохід, встановлюють харківські правоохоронці, повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася вранці 14 квітня на проспекті Науки у Шевченківському районі.

32-річна водійка автомобіля Audi на нерегульованому пішохідному переході наїхала на 89-річного пішохода. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку ХРУП № 3.

Усі обставини аварії встановлюють.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, вирок отримав 27-річний мешканець Люботина, який продавав фото та відео порнографічного характеру за участю дітей через Telegram.

Автор: Оксана Якушко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 18:58;

