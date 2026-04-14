Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі
Обставини ДТП, в якій постраждав 89-річний пішохід, встановлюють харківські правоохоронці, повідомляє Нацполіція.
Аварія сталася вранці 14 квітня на проспекті Науки у Шевченківському районі.
32-річна водійка автомобіля Audi на нерегульованому пішохідному переході наїхала на 89-річного пішохода. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку ХРУП № 3.
Усі обставини аварії встановлюють.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 18:58;