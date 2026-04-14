Літнього чоловіка збили у ДТП у центрі Харкова: деталі

Обставини ДТП, в якій постраждав 89-річний пішохід, встановлюють харківські правоохоронці, повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася вранці 14 квітня на проспекті Науки у Шевченківському районі.

32-річна водійка автомобіля Audi на нерегульованому пішохідному переході наїхала на 89-річного пішохода. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку ХРУП № 3.

Усі обставини аварії встановлюють.

