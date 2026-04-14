Продавав дитяче порно: жителя Харківщини «посадили» на вісім років

Суспільство 16:14   14.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 27-річний мешканець Люботина. Слідство довело, що він продавав фото та відео порнографічного характеру за участі дітей через мережу «Телеграм».

«Клієнтів» чоловік шукав на онлайн-майданчиках для знайомств — саме там і розміщував оголошення про наявність такого контенту. Незаконні матеріали він копіював із закритих телеграм-каналів і надалі перепродавав їх. Ціну ставив різну: у залежності від побажань «замовника», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці провели низку обшуків вдома у чоловіка. У нього виявили докази протиправної діяльності, зокрема й факт продажу забороненого контенту за участі дітей.

Фігуранту повідомили про підозру в лютому. На суд він чекав у СІЗО.

У суді чоловік визнав вину у повному обсязі, щиро розкаявся та попросив вибачення за свій вчинок, додали в прокуратурі.

Його визнали винним у збуті дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 ККУ). Фігуранту призначили вісім років тюрми з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов’язана з навчанням, вихованням та організацією дозвілля дітей строком на два роки.

Як раніше повідомляли в обласній прокуратурі, шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному із сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька.

Читайте також: Вітчим-педофіл у Харкові намагався оскаржити довічний строк – що вирішив суд

Новини за темою:

18.02.2026
Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
06.02.2026
Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
25.06.2024
1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини
01.02.2024
Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові
20.11.2023
У Харкові судитимуть колекціонера дитячого порно – може сісти на 6 років


  Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 16:14;

