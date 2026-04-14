Продавав дитяче порно: жителя Харківщини «посадили» на вісім років
Вирок отримав 27-річний мешканець Люботина. Слідство довело, що він продавав фото та відео порнографічного характеру за участі дітей через мережу «Телеграм».
«Клієнтів» чоловік шукав на онлайн-майданчиках для знайомств — саме там і розміщував оголошення про наявність такого контенту. Незаконні матеріали він копіював із закритих телеграм-каналів і надалі перепродавав їх. Ціну ставив різну: у залежності від побажань «замовника», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці провели низку обшуків вдома у чоловіка. У нього виявили докази протиправної діяльності, зокрема й факт продажу забороненого контенту за участі дітей.
Фігуранту повідомили про підозру в лютому. На суд він чекав у СІЗО.
У суді чоловік визнав вину у повному обсязі, щиро розкаявся та попросив вибачення за свій вчинок, додали в прокуратурі.
Його визнали винним у збуті дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 ККУ). Фігуранту призначили вісім років тюрми з позбавленням права займатися діяльністю, яка пов’язана з навчанням, вихованням та організацією дозвілля дітей строком на два роки.
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 16:14;