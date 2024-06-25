1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини

Факти завантаження в мережу дитячої порнографії правоохоронці виявили під час моніторингу інтернету.

Поліцейські провели вісім обшуків в осіб, які завантажували та зберігали зазначені файли на своїх комп’ютерах. Техніку вилучили. Обсяг інформації, що містить дитячу порнографію, становить 1,6 терабайта, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Проведено 11 мистецтвознавчих експертиз, тривають комп’ютерно-технічні експертизи.

У межах двох кримінальних проваджень повідомили про підозру чоловікам віком 75 та 53 років за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ. Обвинувальні акти скерували до суду. Фігурантам загрожує до шести років тюрми.