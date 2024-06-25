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1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини

Події 17:14   25.06.2024
Олена Нагорна
1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини

Факти завантаження в мережу дитячої порнографії правоохоронці виявили під час моніторингу інтернету.

Поліцейські провели вісім обшуків в осіб, які завантажували та зберігали зазначені файли на своїх комп’ютерах. Техніку вилучили. Обсяг інформації, що містить дитячу порнографію, становить 1,6 терабайта, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Проведено 11 мистецтвознавчих експертиз, тривають комп’ютерно-технічні експертизи.

У межах двох кримінальних проваджень повідомили про підозру чоловікам віком 75 та 53 років за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ. Обвинувальні акти скерували до суду. Фігурантам загрожує до шести років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Факти завантаження в мережу дитячої порнографії правоохоронці виявили під час моніторингу інтернету".