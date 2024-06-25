1,6 терабайта детской порнографии нашли на компьютерах жителей Харьковщины
Факты загрузки в сеть детской порнографии правоохранители выявили в ходе мониторинга интернета.
Полицейские провели восемь обысков у лиц, которые загружали и хранили указанные файлы на своих компьютерах. Технику изъяли. Объем информации, содержащей детскую порнографию, составляет 1,6 терабайта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Проведены 11 искусствоведческих экспертиз, продолжаются компьютерно-технические экспертизы.
В рамках двух уголовных производств сообщили о подозрении мужчинам в возрасте 75 и 53 лет по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УКУ. Обвинительные акты направили в суд. Фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: детская порнография, полиция, порно, порнография, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Факты загрузки в сеть детской порнографии правоохранители выявили в ходе мониторинга интернета".