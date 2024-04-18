Глава детского центра с Харьковщины получил пожизненное за секс с учеником

Руководителя Десантно-спортивного учебно-тренировочного центра в городе Чугуев Харьковской области суд на Львовщине признал виновным в развращении и изнасиловании несовершеннолетнего воспитанника, а также изготовлении детского порно. Его приговорили к пожизненному заключению, также он должен возместить моральный ущерб ребенку в размере 500 тысяч гривен.

Приговор от 15 апреля опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Как рассказал в ходе слушания обвиняемый, в Десантно-спортивном учебно-тренировочном центре дети проходили подготовку к будущему поступлению в военно-морской лицей. Среди воспитанников были мальчики и девочки, ученики 5-8 классов. В сентябре 2021 года потерпевшего привела в центр мама.

В материалах дела говорится, что у руководителя с воспитанником сложились дружеские отношения — мужчина постоянно звонил мальчику и подарил ему на день рождения собственную банковскую карту с возможностью оплачивать товары в интернете.

В октябре 2021 года ученики центра поехали на экскурсию в одесский Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного, где руководитель проживал в одном корпусе вместе с воспитанниками. Там у мужчины и возник умысел по развращению мальчика, которому на тот момент было 11 лет. Когда в корпусе не было посторонних, руководитель обнимал и целовал в губы воспитанника.

В ходе еще одной выездной экскурсии на открытие аналогичного детского спортивного центра в городе Узин Киевской области в январе 2022 года руководитель пытался заставить мальчика, которому уже исполнилось 12, заняться с ним оральным сексом, но воспитанник категорически отказался. Тогда педофил убедил ребенка удовлетворить его путем мастурбации. На этом руководитель не остановился и в следующий раз лег с воспитанником на одну кровать и начал касаться его половых органов. Мальчик начал сопротивляться, поэтому мужчина прекратил домогательства, испугавшись, что его могут разоблачить.

В феврале 2022 года уже в помещении центра в Чугуеве руководитель таки добился контакта с воспитанником, предложив ему деньги. Мальчик согласился удовлетворить мужчину оральным способом, при этом весь процесс педофил снимал на видео.

После начала полномасштабной войны подросток вместе с мамой выехал во Львовскую область, но руководитель нашел его и там. В мае 2022 года мужчина встретился с мальчиком в местном парке, отвел в безлюдное место и там предложил за сто гривен снова удовлетворить его оральным способом. Ребенок согласился. После этого мужчина продолжал встречаться с парнем и за 200-400 гривен, электронную сигарету или катушку для спиннинга снова и снова занимался с ним оральным сексом.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал и отрицал любые факты развращения мальчика.

Потерпевший в суде рассказал, что тренер учил их фехтованию и всему, что связано с кораблями. Центр мальчик посещал четыре раза в неделю, а также оставался на дополнительные занятия по истории и математике. По словам парня, тренер звонил ему каждый день и называл «любимый», «заечка», «солнышко», «пропажа». Мальчик объяснил, что боялся разочаровать руководителя, который сделал его своим старшим помощником, поэтому старался ему не отказывать. Также, как рассказал парень, тренер платил ему по 25 гривен за фото обнаженных частей тела, продавая их на черном рынке. На Львовщину руководитель приезжал четыре раза и каждый раз занимался с парнем сексом. Мать мальчика обо всем узнала от следователя, который позвонил ей из Харькова. После этого ребенок во всем признался. Он объяснил, что тренер склонял его к интиму разговорами, а иногда и угрозами, что покажет фото и видео родителям.

Городокский районный суд Львовской области признал мужчину виновным по ч.6 ст.152, ч.2 ст.156, ч.6 ст.153, ч.3 ст.15, ч.6 ст.152, ч.1 ст.301-1, ч.3 ст.301-1 УКУ (развращение малолетнего, совершение сексуального насилия, изнасилование, изготовление и хранение детской порнографии) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также с педофила взыскали 500 тысяч гривен морального ущерба в интересах несовершеннолетнего.