Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
27-річний мешканець міста Люботин продавав дитяче порно через месенджер Telegram, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«Клієнтів» ділок шукав на онлайн-майданчиках для знайомств — саме там і розміщував оголошення про наявність такого контенту. Ціна за порно була різна: у залежності від побажань «замовника». Ще чоловік пропонував членство у закритих Telegram-каналах із подібним контентом.
Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка, де знайшли факти продажу порно за участі дітей.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом збуту дитячої порнографії, його тривають під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у Нацполіції.
