Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові

Під час обшуку правоохоронці встановили, що 27-річний чоловік зберігав на власному комп’ютері файли зі сценами дитячого порно, повідомила Нацполіція.

31 січня поліціянти обшукали квартиру збоченця та вилучили його комп’ютер та мобільний телефон.

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Викрили зловмисника співробітники управління міграційної поліції разом зі слідчими Нацполіції.