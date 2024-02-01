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Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові

Події 19:13   01.02.2024
Оксана Якушко

Під час обшуку правоохоронці встановили, що 27-річний чоловік зберігав на власному комп’ютері файли зі сценами дитячого порно, повідомила Нацполіція.

31 січня поліціянти обшукали квартиру збоченця та вилучили його комп’ютер та мобільний телефон.
Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Викрили зловмисника співробітники управління міграційної поліції разом зі слідчими Нацполіції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 19:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обшуку правоохоронці встановили, що 27-річний чоловік зберігав на власному комп’ютері файли зі сценами дитячого порно, повідомила Нацполіція.".