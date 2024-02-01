Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові
Під час обшуку правоохоронці встановили, що 27-річний чоловік зберігав на власному комп’ютері файли зі сценами дитячого порно, повідомила Нацполіція.
31 січня поліціянти обшукали квартиру збоченця та вилучили його комп’ютер та мобільний телефон.
Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
Викрили зловмисника співробітники управління міграційної поліції разом зі слідчими Нацполіції.
Читайте також: У Харкові судитимуть колекціонера дитячого порно – може сісти на 6 років
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: детская порнография, компьютер, мобильный телефон, Нацполиция, обыск, порно, порнография, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 19:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обшуку правоохоронці встановили, що 27-річний чоловік зберігав на власному комп’ютері файли зі сценами дитячого порно, повідомила Нацполіція.".