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Новини Харкова — головне за 19 жовтня: як минула ніч

Події 07:18   19.10.2026
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Новини Харкова — головне за 19 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Росіяни випускали вночі по Україні балістичні та крилаті ракети, летіли також БпЛА

Опівночі над Харковом почали кружляти безпілотники, інформували моніторингові ТГ-канали. О 02:55 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістики.

Після чого одна за одною на Київ почала летіти балістика. А вже під ранок, близько 04:00, столицю почали атакувати реактивні безпілотники. О 04:17 у бік Харкова росіяни випустили БпЛА – вони летіли з півночі. О 06:01 на місто полетіли нові безпілотники. Ближче до 07:00 центральну частину України окупанти атакували крилатими ракетами.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".