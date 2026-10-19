Новини Харкова — головне за 19 жовтня: як минула ніч

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07:18

Росіяни випускали вночі по Україні балістичні та крилаті ракети, летіли також БпЛА

Опівночі над Харковом почали кружляти безпілотники, інформували моніторингові ТГ-канали. О 02:55 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістики.

Після чого одна за одною на Київ почала летіти балістика. А вже під ранок, близько 04:00, столицю почали атакувати реактивні безпілотники. О 04:17 у бік Харкова росіяни випустили БпЛА – вони летіли з півночі. О 06:01 на місто полетіли нові безпілотники. Ближче до 07:00 центральну частину України окупанти атакували крилатими ракетами.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було.