Окупант дійшов до Харкова, удар по ринку та агент ГРУ – підсумки 16 жовтня

Російського військового затримали в одному з районів Харкова, він зізнався у вбивстві шістьох людей. Місто зазнало масованої атаки «шахедами». СБУ затримала агента ГРУ. «Об’єктив» нагадує головні події дня.

Він йшов до міста з фронту протягом майже десяти днів і дорогою вбив цивільного та п’ятьох українських військових. Обласна прокуратура повідомила подробиці резонансного злочину, що стався на Харківщині, а також опублікувала відео допиту підозрюваного. 36-річний росіянин Леонід Рижиков із позивним «Юла» на камери зізнався у вбивстві шістьох людей. За інформацією слідства, уродженець Санкт-Петербурга проходив службу в шостій загальновійськовій армії РФ. Орієнтовно п’ятого – шостого жовтня він із фронту пішки з автоматом попрямував у бік Харкова. Дорогою добув цивільний одяг. 30 жовтня окупант застрелив 60-річного рибалку в селі Михайлівка. На допиті пояснив, що побоявся: місцевий його здасть. Того ж дня росіянин дістався села Момотове. Там у приватному будинку розстріляв із автомата п’ятьох військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ. Далі позбувся зброї та йшов до Харкова. Його затримали 14 жовтня в одному з районів міста. Який в окупанта був план і навіщо він прямував до Харкова, з’ясовує слідство.

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«Прильоти» були в чотирьох районах міста. Найбільш тяжкі наслідки мав удар по ринку старих речей біля Центрального базару в Шевченківському районі міста. Загинули дві людини: жінка 71 року та 58-річний чоловік. Двоє поранених – у важкому стані. В Основ’янському районі ворог цілив по залізничній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов. В Індустріальному – по енергетичній. У Немишлянському пошкоджене цивільне підприємство. За даними поліції, внаслідок цих обстрілів постраждали 22 людини.

СБУ заявила про затримання адресата цих посилок – агента російської воєнної розвідки або ж ГРУ. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула уточнив: підозрюваний – місцевий безробітний. Слідство вважає, що росіяни завербували його через телеграм. Затримали чоловіка, коли він облаштовував схрон із вибухівкою. У його автівці вилучили також електродетонатори та готову саморобну бомбу, замасковану під акумулятор. Абдула повідомив: сховану таким чином вибухівку, далі мали забрати виконавці терактів і закласти на місцях запланованих підривів у Харкові. В обласній прокуратурі відзначили: підозрюваний – 42-річний житель селища Вільшани. Його справу пов’зують із діяльністю російської агентурної мережі, яку викрили на початку жовтня.

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