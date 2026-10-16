Оккупант дошел до Харькова, удар по рынку и агент ГРУ – итоги 16 октября

Российский военный задержан в одном из районов Харькова, он признался в убийстве шести человек. Город подвергся массированной атаке «шахедами». СБУ задержала агента ГРУ. Объектив напоминает главные события дня.

Он шел в город с фронта почти десять дней и по дороге убил гражданского и пятерых украинских военных. Областная прокуратура сообщила подробности резонансного преступления, которое произошло в Харьковской области, а также опубликовала видео допроса подозреваемого. 36-летний россиянин Леонид Рыжиков с позывным «Юла» на камеры признался в убийстве шести человек. По информации следствия, уроженец Санкт-Петербурга проходил службу в шестой общевойсковой армии РФ. Ориентировочно пятого – шестого октября он с фронта пешком с автоматом направился в сторону Харькова. По дороге добыл гражданскую одежду. 30 октября оккупант застрелил 60-летнего рыбака в селе Михайловка. На допросе объяснил, что побоялся: местный его сдаст. В тот же день россиянин добрался до села Момотово. Там в частном доме расстрелял из автомата пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Дальше избавился от оружия и шел в Харьков. Он был задержан 14 октября в одном из районов города. Какой у оккупанта был план и зачем он направлялся в Харьков, выясняет следствие.

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«Прилеты» были в четырех районах города. Наиболее тяжелые последствия имели удар по рынку старых вещей возле Центрального рынка в Шевченковском районе города. Погибли два человека: женщина 71 года и 58-летний мужчина. Двое раненых – в тяжелом состоянии. В Основянском районе враг целил по железнодорожной инфраструктуре, сообщил городской голова Игорь Терехов. В Индустриальном – по энергетическому. В Немышлянском повреждено гражданское предприятие. По данным полиции, в результате этих обстрелов пострадали 22 человека.

СБУ заявила о задержании адресата этих посылок – агента российской военной разведки или ГРУ. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемый – местный безработный. Следствие считает, что россияне завербовали его через телеграм. Задержали мужчину, когда он обустраивал схрон со взрывчаткой. В его автомобиле изъяли также электродетонаторы и готовую самодельную бомбу, замаскированную под аккумулятор. Абдула сообщил: скрытую таким образом взрывчатку далее должны были забрать исполнители терактов и заложить на местах запланированных подрывов в Харькове. В областной прокуратуре отметили: подозреваемый – 42-летний житель поселка Ольшаны. Его дело связывают с деятельностью российской агентурной сети, разоблаченной в начале октября.

32 куста хризантем похитили неизвестные из клумбы на площади Защитников Украины в Харькове. В Харьковзеленстрое отметили: цветы высадили всего три недели назад. Полиция ищет вора.

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