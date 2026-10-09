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Сегодня 9 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   09.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 9 октября 2026: какой праздник и день в истории

9 октября в Украине – День риелтора. В этот день в 2023 году состоялось заседание Совбеза ООН по ракетному удару по селу Гроза в Харьковской области. В 1999-м Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота российской сборной, отправив в сетку вместе с мячом вратаря Филимонова. В 1990-м в поддержку Революции на граните вышел из КПСС писатель Олесь Гончар. В 1989-м на ТВ в СССР впервые провел «лечебный» сеанс Анатолий Кашпировский. В 1967-м расстреляли латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару. В 1940-м родился музыкант и композитор, основатель группы «The Beatles» Джон Леннон. В 1874-м образовали Всемирный почтовый союз. В 768-м короновали сразу двух королей франков – Карломана I и Карла Великого.

Праздники и памятные даты 9 октября

9 октября в Украине – День риелтора.

Вторая пятница октября – Международный день ветеринарной медсестры и Всемирный день яйца.

В мире – Всемирный день почты.

Также сегодня: Всемирный день финансового планирования, Международный день пива и пиццы.

9 октября в истории

9 октября 768 года одновременно, но в разных местах короновали сразу двух королей франков — Карломана I и Карла Великого. Подробнее.

9 октября 1874 года создали Всемирный почтовый союз. Подробнее.

9 октября 1940 года родился музыкант и композитор, один из основателей группы «The Beatles» Джон Леннон. Подробнее.

9 октября 1967 года в Боливии расстреляли латиноамериканского революционера и партизана-подпольщика Эрнесто Че Гевару. Подробнее.

Фидель Кастро и Че Гевара на баррикадах
Фидель Кастро (справа) и Че Гевара. Гавана, январь 1959 года. Фото: Alberto Korda. Источник: Музей Че Гевары, Гавана, Куба

9 октября 1989 года в СССР впервые на центральном ТВ вышла программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Подробнее.

9 октября 1990 года во время голодовки студентов на Майдане в Киеве («Революции на граните») в их поддержку выступил писатель и лауреат многих советских правительственных наград Олесь Гончар. Подробнее.

9 октября 1999 года Андрей Шевченко забил легендарный и решающий гол в ворота сборной РФ во время матча группового отборочного турнира Чемпионата Европы — 2000. Подробнее.

9 октября 2023 года состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное Украиной из-за российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района в Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник

9 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Иакова Алфеева. Подробнее.

Народные приметы

Сильный листопад предвещает раннюю зиму.

Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождить.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать там деньги, плеваться или есть.

Нельзя носить старую или грязную обувь.

9 октября – неудачный день для рыбалки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября в Украине – День риелтора. В этот день в 2023 году состоялось заседание Совбеза ООН по ракетному удару по селу Гроза в Харьковской области".