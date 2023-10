Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории

9 октября 1874 года создали Всемирный почтовый союз. В 1940-м родился музыкант и композитор, основатель группы «The Beatles» Джон Леннон. В 1967-м расстреляли латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару. В 1989-м на ТВ в СССР впервые провел «лечебный» сеанс Анатолий Кашпировский. В 1990-м в поддержку «Революции на граните» вышел из КПСС писатель Олесь Гончар. В 1999-м Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота российской сборной, отправив в сетку вместе с мячом вратаря Филимонова.

Праздники и памятные даты 9 октября

9 октября в Украине – День риелтора.

В мире: Всемирный день почты и Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

9 октября в истории

9 октября 1874 года создали Всемирный почтовый союз.

Объединение было необходимо для унификации почтовых тарифов и в целом правил транзита посылок по территории разных стран. Первые попытки навести порядок в сложном почтовом хозяйстве разных стран начались с 1863 года, когда состоялась международная конференция в Париже. Там пришли к согласию о необходимости разработать общие принципы и заключить единый договор вместо тех сотен, которыми была зарегулирована сфера. 9 октября 1874 года на первом Международном почтовом конгрессе представители 22 стран подписали Бернское соглашение. Они учредили Всеобщий почтовый союз. Однако с таким названием он пробыл недолго. Идея адекватизации работы почты была настолько своевременной, что в союз очень активно вступили разные страны. Поэтому уже в 1978 году его переименовали во Всемирный почтовый союз. Сейчас в него входят 192 страны. Союз является специализированным учреждением ООН.

9 октября 1940 года родился музыкант и композитор, один из основателей группы «The Beatles» Джон Леннон. Его считают одним из самых влиятельных музыкантов ХХ века. По опросу медиакорпорации BBC, проведенному в 2002 году, Джон Леннон занял восьмое место в списке ста величайших британцев всех времен, а журнал «Rolling Stone» в 2008 году включил его в пятерку лучших исполнителей всех времен.

Когда ему было 16, Леннон сформировал свою первую музыкальную группу – «The Quarrymen». Через четыре года она превратилась в «The Beatles». Кроме музыкального творчества, Леннон снимался в кино («Как я выиграл войну»), писал и издавал сборники рассказов. В 1969-м – на этапе завершения истории «The Beatles» – Леннон основал новую группу – «Plastic Ono Band» – вместе со своей женой Йоко Оно. Реализовал ряд общих с Оно и сольных проектов. В 1970-е также записал успешные синглы с Элтоном Джоном («Whatever Gets You thru the Night») и Дэвидом Боуи («Fame»), возглавившие национальный хит-парад США. 8 декабря 1980 года его убил четырьмя выстрелами в спину Марк Чепмен, объяснивший это желанием прославиться. За убийство Чепмена приговорили к пожизненному заключению. Он до сих пор в тюрьме.

9 октября 1967 года в Боливии расстреляли латиноамериканского революционера и партизана-подпольщика Эрнесто Че Гевару. Че Гевара был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. Фидель Кастро считал его вторым для себя человеком (после брата Рауля). Однако весной 1962 года Че Гевара исчез с Кубы. Его местонахождение держали в тайне в течение нескольких лет.

Очевидно, все это время он занимался попытками «экспорта революции» в другие страны. Среди известных фактов – его неудачная экспедиция в Конго в 1965 году. Но еще более неудачной и роковой для самого Че стала попытка «экспортировать революцию» в Боливию. Там он возглавлял партизанское движение в 1966 – 67 годах. 8 октября 1967 года боливийские войска оцепили стоянку отряда Че Гевары, его самого взяли в плен. На следующий день его казнили.

Для поддержки официальной версии о смерти Гевары якобы во время боя, солдату, нажимавшему на спусковой крючок приказали стрелять чрезвычайно прицельно. Гевара получил многочисленные выстрелы по ногам, но лицо должно было оставаться неповрежденным — для опознания. По словам очевидцев, перед смертью Че Гевара сказал своему палачу: «Я знаю, ты здесь, чтобы убить меня. Стреляй, трус, ты просто убьешь человека». Его тело привязали к полозьям вертолета и доставили в соседний поселок Вальегранде, где выставили на показ прессе. 17 октября 1997 года останки Гевары вместе с останками шести его товарищей, убитых во время партизанской кампании в Боливии, перезахоронили с военными почестями в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где он выиграл решающую для кубинской революции битву.

9 октября 1989 года в СССР впервые на центральном ТВ вышла программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

Кашпировский стал своего рода символом эпохи распада СССР, когда новую реальность бывших советских людей заполнили «маги», «экстрасенсы» и другие гадалки и шарлатаны. Кашпировский (в отличие от многих подражателей и «идейных последователей»), по крайней мере, действительно был дипломированным психиатром. Он 25 лет проработал в Винницкой психбольнице, а на ТВ «ворвался» с должности врача-психотерапевта сборной СССР по тяжелой атлетике. Однако почти моментально от психотерапии «телеврач» перешел к «чудесам»: «удаленно делал анестезию» для проведения оперативных вмешательств, «лечил» с экрана ТВ и на личных встречах все – от энуреза до слепоты. В определенный момент его популярность была такой, что Кашпировского даже избрали депутатом госдумы в РФ. У него и сейчас есть определенный «фан-клуб», участников которого он «лечит» уже с помощью онлайн-платформ.

9 октября 1990 года во время голодовки студентов на Майдане в Киеве («Революции на граните») в их поддержку выступил писатель и лауреат многих советских правительственных наград Олесь Гончар. Он написал письмо-заявление в партком Киевской организации Союза писателей Украины, где объявил о своем выходе из КПСС. В заявлении Гончар написал: «Вчера я посетил лагерь, где голодают студенты. В этих измученных, истощенных, но до предела стойких, способных на самопожертвование юношей я узнал нашу молодость. Я услышал от них: «Мы воспитывались на ваших произведениях. Мы, собственно, являемся студбатом другого, нового времени. Нас привела сюда скорбь за судьбу своего народа — вот наши требования…» Требования голодающих студентов я считаю вполне справедливыми».

9 октября 1999 года Андрей Шевченко забил легендарный и решающий гол в ворота сборной РФ во время матча группового отборочного турнира Чемпионата Европы — 2000.

На 88-й минуте матча украинский форвард «вколотил» в ворота мяч вместе с вратарем Александром Филимоновым. В результате РФ выбыла из Евро-2000, а Украина получила право провести стыковые матчи за путевку в финальную часть.

Церковный праздник

9 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Иакова Алфеева. Он – один из учеников Иисуса Христа, 12 апостолов, брат святого евангелиста Матфея. После Вознесения Христа Иаков Алфеев проповедовал вместе с апостолом Андреем Первозванным в Иудее, Эдессе, Газе, обратив многих язычников в христианство. Погиб мученической смертью – распят на кресте в египетском городе Острацин.

Народные приметы

Сильный листопад предвещает раннюю зиму.

Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождить.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать там деньги, плеваться или есть.

Нельзя носить старую или грязную обувь.

9 октября – неудачный день для рыбалки.