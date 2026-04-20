Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   20.04.2026
Оксана Горун
20 апреля – День благодарности волонтерам. В этот день в 1534 году началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду. В 1841-м вышел первый в мире детектив. В 1891-м родился генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник. В 1902-м Мария и Пьер Кюри успешно выделили радиоактивные соли радия. В 1935-м появился первый хит-парад. В 1988-м в Харькове создали литературный музей. В 2024-м Конгресс США после длительной блокировки утвердил помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Праздники и памятные даты 20 апреля

20 апреля – День благодарности волонтерам.

Также сегодня: Международный день китайского языка, Международный день Cli-Fi (Climate Fiction) – литературы, посвященной изменениям климата.

20 апреля в истории

20 апреля 1534 года началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду. Этот французский мореплаватель стал первым европейским исследователем, подробно описавшим залив Святого Лаврентия и берега реки Святого Лаврентия (хотя и не первым европейцем, достигшим этих берегов).

Жак Картье - исследователь
Жак Картье. Авторство: Théophile Hamel / Автор оригинала — Рисс, Франц Николаевич, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75675451

Он также создал карту этой местности и зафиксировал название «Канада». Впоследствии оно закрепилось не за конкретным поселением, обозначенным Картье, а за всей территорией. Сейчас большинство исследователей соглашаются с теорией, что название произошло от ирокезского слова «kanata», означающего «село» или «поселение». Это слово зафиксировано в работе исследователя «Краткое изложение и краткий рассказ о навигации, осуществленной в MDXXXV и MDXXXVI».

К моменту, когда французская экспедиция только начала исследовать Канаду, первопроходцы Нового Света испанцы уже поселились на территории современной Мексики и Центральной Америки и начинали завоевание Перу. В плаванье через океан опытного моряка Картье отправил лично король Франции Франциск І. Тому, очевидно, хотелось найти такие же клады, как повезло соседям – испанцам. Поэтому мореплавателю поручили «открыть определенные острова и земли, где, как говорят, можно найти большое количество золота и других драгоценных вещей». Атлантический океан Картье и компания пересекли за 20 дней. Сначала они исследовали остров Ньюфаундленд, а следом – побережье материка и острова рядом с ним. 24 июля на берегу залива Гаспе команда Картье установила 10-метровый крест с надписью «Да здравствует король Франции», заявив о праве собственности своей страны на эту землю. Во Францию ​​Картье вернулся в сентябре 1534 года. Причем, как и Колумб в свое время, был убежден, что нашел путь в Азию.

20 апреля 1841 года в американском журнале «Graham’s Magazine» опубликовали рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». Он считается первым детективным произведением в истории литературы. Подробнее.

20 апреля 1891 года родился генерал-хорунжий армии УНР, участник двух зимних походов Юрий Тютюнник. Подробнее.

Юрий Тютюнник - генерал армии УНР
Юрий Тютюнник. Фото: Виртуальный музей УНР

20 апреля 1902 года Мария и Пьер Кюри впервые успешно выделили радиоактивные соли радия. Это произошло в лаборатории супругов в Париже. Подробнее.

20 апреля 1935 года появился первый в мире хит-парад. Его создал на американском радио NBC журналист Уоррен Хилл. Подробнее.

20 апреля 1988 года в Харькове создали литературный музей. Подробнее.

20 апреля 2024 года после длительного блокирования трампистами Палата представителей США все же проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Подробнее.

Церковный праздник 20 апреля

20 апреля чтят память преподобного Феодора Трихины. Подробнее.

Народные приметы

Если утром гроза, то погода будет ясной. Гроза вечером – к сильному ветру.

Если в лесу появились первые грибы, то скоро потеплеет.

Если ночью на небе много звезд, то в нынешнем году будет хороший урожай ягод и грибов.

Что нельзя делать 20 апреля

Нельзя хвастаться своими успехами или материальным достатком.

Нельзя рыбачить.

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 06:00;

