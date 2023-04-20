Сегодня 20 апреля: какой праздник и день в истории

20 апреля 1841 года опубликован первый в мире детектив, в 1935-м появился первый хит-парад, а в 1988-м в Харькове создали литмузей.

Праздники и памятные даты 20 апреля

20 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день китайского языка.

20 апреля в истории

20 апреля 1841 года в американском журнале «Graham’s Magazine» опубликован рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». Он считается первым детективным произведением в истории литературы. Уже в этом рассказе проявились характерные особенности построения детектива и формирования образа главного героя. В дальнейшем приемы американца отметили и применяли такие классики жанра, как Артур Конан Дойль и Агата Кристи. Главный герой «Убийства на улице Морг» – французский аристократ Огюст Дюпен. Он же – в центре сюжета еще двух рассказов, которые вместе с «Убийством» составляют трилогию («Тайна Мари Роже» и «Похищенное письмо»). Их все исследователи литературы включают в группу «логических рассказов», основа которых — не столько в запутанном сюжете, сколько в анализе событий.

20 апреля 1891 года родился генерал-хорунжий армии УНР, участник обоих зимних походов Юрий Тютюнник.

Он был начальником штаба Первого зимнего похода армии УНР и получил «Железный крест за зимний поход и бои» под номером 2 (первый вручили командующему операциями похода генералу Михаилу Емельяновичу-Павленко).

Военная биография Тютюнника началась с мобилизации в российскую царскую армию. Он был участником Первой мировой войны. А после Февральской революции активно участвовал в украинизации частей российской армии. В апреле 1917-го основал Украинский военный клуб имени гетмана Петра Дорошенко, а затем сформировал 1-й Симферопольский украинский полк. В 1918-м формировал отряды Свободного казачества в Киевской области и во главе Звенигородского коша разбил несколько большевистских подразделений (в том числе разгромил 8-тысячную группу Михаила Муравьева). Являлся заместителем командующего армией УНР, одним из организаторов Первого зимнего похода. В конце 1920-го. возглавил партизанско-повстанческий штаб, готовивший всеукраинское восстание. В 1921-м командовал повстанческой армией во Втором зимнем походе. После разгрома войска с небольшим отрядом пробился в Польшу. Планировал продолжать борьбу и засылал агентов в советскую Украину. В 1923 году Тютюнника выманили в Украину агенты Государственного политического управления (ГПУ). Он пошел на сотрудничество с советской властью, когда чекисты организовали ему свидание в камере с женой и маленькой дочерью, пригрозив, что их убьют. Публично сообщили, что свои взгляды Тютюнник изменил добровольно. Некоторое время он жил в Харькове, где работал в кинофотоуправлении, писал сценарии и даже сам снялся в пропагандистском фильме «П. К. П.» («Пилсудский купил Петлюру»), где играл самого себя. В 1929 году Тютюнника арестовали во второй раз, выслали в Москву, где в 1930-м расстреляли.

20 апреля 1935 года появился первый в мире хит-парад. Его создал на американском радио NBC журналист Уоррен Хилл. Это была часовая программа с 15 песнями, из которых слушатели выбирали лучшую. «Фишкой» парада было то, что, голосуя за композиции, слушатели не знали исполнителей – их специально не указывали. Хит-парад проходил при поддержке табачной компании «Lucky Strike», поэтому назывался «Your Lucky Strike Hit Parade». Первым победителем первого в мире хит-парада стала песня «Soon» Бинга Кросби.

20 апреля 1988 года в Харькове создали литературный музей. В этот день вышло соответствующее постановление Совета министров УССР. Сама идея создания такого музея была еще в начале 1930-х, когда в Харькове бушевала литературная жизнь. Начавшиеся впоследствии массовые репрессии полностью изменили реальность города и отложили подобные творческие идеи на многие годы. К вопросу о создании музея вернулись в 1970-х, тогда начали собирать подписи в поддержку идеи. Среди продвигавших инициативу были Олесь Гончар, Иван Драч, Павел Загребельный и другие украинские писатели. В конце концов в 1988 году идея воплотилась в жизнь.

Сейчас коллекция литературного музея в Харькове насчитывает более 30 тысяч предметов основного фонда и около 17 тысяч – научно-вспомогательного. Наиболее ценные – экспонаты 1910-30-х годов, харьковского периода расцвета украинской литературы, которую впоследствии назовут литературой Расстрелянного возрождения. В том числе в музее есть книги с автографами Николая Хвылевого, Майка Йогансена, Николая Кулиша, уникальная переписка писателей, документы, фотографии и личные вещи. Значительную часть этих уникальных артефактов сохранила семья украинской переводчицы Марии Пилинской – жительницы дома «Слово» по ул. Культуры. Мария Михайловна полвека хранила чемодан с архивами, укрывая от обысков. Литмузею его передал в 1993 году сын Пилинской.

Церковный праздник 20 апреля

20 апреля христиане чтят память преподобного Георгия исповедника, митрополита Митилинского. Георгий с юности вел монашеский образ жизни. В середине VIII века претерпел гонения от иконоборцев и получил звание исповедника. Во времена царствования Константина Порфирородного (780 – 797) Георгия поставили на архиерейскую кафедру города Митилини, расположенного на острове Лесбос. Имел дар чудотворения и исцеления, помогал нуждающимся. В конце жизни, во времена царствования иконоборца Льва Армянина, митрополита сослали в Херсонес. Он скончался в ссылке после 820 года.

Народные приметы

Если в лесу появились первые грибы, то скоро потеплеет.

Солнце светит, но не греет – к концу апреля будет холодно.

Если в эту ночь на небе много звезд, то в этом году будет хороший урожай ягод и грибов.

Что нельзя делать 20 апреля

Не желательно ходить на природу, в частности рыбачить, охотиться или посещать леса.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.