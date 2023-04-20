Сьогодні 20 квітня: яке свято та день в історії

20 квітня 1841 року опубліковано перший у світі детектив, 1935-го з’явився перший хіт-парад, а 1988-го у Харкові створили літмузей.

Свята та пам’ятні дати 20 квітня

20 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день китайської мови.

20 квітня в історії

20 квітня 1841 року в американському журналі “Graham’s Magazine” опубліковано оповідання Едгара По “Вбивство на вулиці Морг”. Воно вважається першим детективним твором в історії літератури. Уже в цьому оповіданні проявилися характерні особливості побудови детективу та формування образу головного героя. Надалі прийоми американця відзначили та застосовували такі класики жанру, як Артур Конан Дойль та Агата Крісті. Головний герой “Вбивства на вулиці Морг” – французький аристократ Оґюст Дюпен. Він же – у центрі сюжету ще двох оповідань, які разом із “Вбивством” становлять трилогію (“Таємниця Марі Роже” та “Викрадений лист”). Їх усі дослідники літератури включають у групу “логічних оповідань”, основа яких – не так у заплутаному сюжеті, як в аналізі подій.

20 квітня 1891 року народився генерал-хорунжий армії УНР, учасник обох зимових походів Юрій Тютюнник.

Він був начальником штабу Першого зимового походу армії УНР та отримав “Залізний хрест за зимовий похід та бої” під номером 2 (перший вручили командувачу операцій походу генералу Михайлу Омеляновичу-Павленку).

Військова біографія Тютюнника почалася з мобілізації до російської царської армії. Він був учасником Першої світової війни. А після Лютневої революції брав активну участь в українізації частин російської армії. У квітні 1917-го заснував Український військовий клуб імені гетьмана Петра Дорошенка, а згодом сформував 1-й Сімферопольський український полк. 1918-го формував загони Вільного козацтва в Київській області та на чолі Звенигородського коша розбив кілька більшовицьких підрозділів (у тому числі розгромив 8-тисячну групу Михайла Муравйова). Був заступником командувача армії УНР, одного з організаторів Першого зимового походу. Наприкінці 1920-го очолив партизансько-повстанський штаб, який готував всеукраїнське повстання. 1921-го командував повстанською армією у Другому зимовому поході. Після розгрому війська з невеликим загоном пробився до Польщі. Планував продовжувати боротьбу та засилав агентів до радянської України. 1923 року Тютюнника виманили в Україну агенти Державного політичного управління (ГПУ). Він пішов на співпрацю з радянською владою, коли чекісти організували йому побачення в камері з дружиною та маленькою дочкою, погрожуючи, що їх уб’ють. На загал повідомили, що свої погляди Тютюнник зрадив добровільно. Якийсь час він жив у Харкові, де працював у кінофотоуправлінні, писав сценарії та навіть сам знявся у пропагандистському фільмі “П. К. П.” (“Пілсудський купив Петлюру”), де грав сам себе. 1929 року Тютюнника заарештували вдруге, вислали до Москви, де 1930-го розстріляли.

20 квітня 1935 року з’явився перший у світі хіт-парад. Його створив на американському радіо NBC журналіст Уоррен Хілл. Це була годинна програма із 15 піснями, з яких слухачі обирали найкращу. “Фішкою” параду було те, що голосуючи за композиції, слухачі не знали виконавців – їх спеціально не вказували. Хіт-парад проходив за підтримки тютюнової компанії Lucky Strike, тому називався Your Lucky Strike Hit Parade. Першим переможцем першого у світі хіт-параду стала пісня “Soon” Бінга Кросбі.

20 квітня 1988 року в Харкові створили літературний музей. Цього дня вийшла відповідна ухвала Ради міністрів УРСР. Сама ідея створення такого музею була ще на початку 1930-х, коли в Харкові вирувало літературне життя. Масові репресії, що почалися згодом, повністю змінили реальність міста та відклали подібні творчі ідеї на багато років. До питання про створення музею повернулися у 1970-х, тоді почали збирати підписи на підтримку ідеї. Серед тих, хто просував ініціативу, були Олесь Гончар, Іван Драч, Павло Загребельний та інші українські письменники. Зрештою 1988 року ідея втілилася в життя.

Наразі колекція літературного музею в Харкові налічує понад 30 тисяч предметів основного фонду та близько 17 тисяч – науково-допоміжного. Найбільш цінними є експонати 1910-30-х років, харківського періоду розквіту української літератури, яку згодом назвуть літературою Розстріляного відродження. У тому числі в музеї є книги з автографами Миколи Хвильового, Майка Йогансена, Миколи Куліша, унікальне листування письменників, документи, фотографії та особисті речі. Значну частину цих унікальних артефактів зберегла родина української перекладачки Марії Пилинської – мешканки будинку “Слово” на вул. Культури. Марія Михайлівна півстоліття зберігала валізу з архівами, укриваючи від обшуків. Літмузею її передав 1993 року син Пилинської.

Церковне свято 20 квітня

20 квітня християни вшановують пам’ять преподобного Георгія сповідника, митрополита Мітілінського. Георгій з юності вів чернечий спосіб життя. У середині VIII століття зазнав гонінь від іконоборців і отримав звання сповідника. У часи царювання Костянтина Порфирородного (780 – 797) Георгія звели на архієрейську кафедру міста Мітіліні, розташованого на острові Лесбос. Мав дар чудотворення та зцілення, допомагав нужденним. Наприкінці життя, за часів царювання іконоборця Лева Вірменина, митрополита заслали в Херсонес. Він помер у засланні після 820 року.

Народні прикмети

Якщо в лісі з’явилися перші гриби, то скоро потеплішає.

Сонце світить, але не гріє – до кінця квітня буде холодно.

Якщо цієї ночі на небі багато зірок, то в цьому році буде хороший урожай ягід і грибів.

Що не можна робити 20 квітня

Не бажано ходити на природу, зокрема, рибалити, полювати чи відвідувати ліси.

Не можна робити великих покупок і витрачати багато грошей.