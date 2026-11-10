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Усі “Гвардійські” у Харкові та області вимагають перейменувати деколонізатори

Оригінально 10:45   10.11.2026
Олена Нагорна
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Усі “Гвардійські” у Харкові та області вимагають перейменувати деколонізатори Ілюстрація: GoogleMaps

Вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) або із зазначенням радянських гвардійських дивізій у Харкові та населених пунктах області належать до символіки російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму та підлягають обов’язковому перейменуванню.

Про це МГ «Об’єктив» розповів співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков, посилаючись на висновок головного спеціаліста відділу Українського інституту національної пам’яті Богдана Короленка.

Відповідно до роз’яснення УІНП, поняття «гвардія» у вітчизняному контексті є похідним від мілітарних традицій Московського царства, Російської імперії, а згодом — більшовицьких парамілітарних загонів та Червоної армії СРСР.

«Радянська «гвардійська стрічка» фактично була видозміненою «георгіївською стрічкою», впровадженою в Російській імперії 1769 року як додаток до ордена Святого Георгія (використання, виготовлення та пропаганда «георгіївської стрічки» в Україні заборонені законом з 12 червня 2017 року). Таким чином, об’єкти, у тому числі назви вулиць та інших об’єктів топонімії населених пунктів, у яких використано найменування «Гвардійська (-ий, -е, -і)», пов’язані з реалізацією російської імперської політики, встановленням радянської влади на території України, глорифікацією мілітарних традицій Російської імперії, СРСР (зокрема, міфології «Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років») та держави-агресора РФ, належать до символіки російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму і підлягають обов’язковому перейменуванню», — йдеться у висновку експерта.

Крім того, пам’ятники, пам’ятні знаки та зображення з використанням «гвардійської/георгіївської стрічки» мають бути демонтовані з публічного простору.

За оцінкою Позднякова, в регіоні під деколонізацію підпадають 18 об’єктів топонімії:

  • м. Харків: вул. Гвардійська, пров. Гвардійський, проїзд Гвардійський;

  • м. Балаклія: вул. 35 Гвардійської Дивізії, пров. Гвардійська;

  • м. Чугуїв: вул. Гвардійська, пров. Гвардійська;

  • м. Лозова: площа 35-ї Гвардійської лозівської дивізії;

  • м. Дергачі: пров. Гвардійська;

  • м. Люботин: вул. Гвардійська, пров. Гвардійський, в’їзд Гвардійський;

  • сел. Коломак: вул. Гвардійська;

  • сел. Лиманівка: вул. 35-ї Гвардійської дивізії;

  • сел. Солоницівка: вул. Гвардійська;

  • с. Волохів Яр: вул. Гвардійська;

  • с. Водолага: вул. Гвардійська;

  • с. Садове (Близнюківська ТГ): вул. Гвардійська;

  • с. Катеринівка (Лозівська ТГ): вул. 35-ї Гвардійської дивізії.

Читайте також: “Московський” у Харкові: Мін’юст звернувся до суду

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) підлягають обов’язковому перейменуванню, наполягає Поздняков.".