Сьогодні 20 квітня 2026: яке свято та день в історії

20 квітня – День подяки волонтерам. У цей день 1534 року почалася перша експедиція французького дослідника Жака Картьє до Канади. У 1841-му вийшов друком перший у світі детектив. У 1891-му народився генерал-хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник. У 1902-му Марія та П’єр Кюрі успішно виділили радіоактивні солі радію. У 1935-му з’явився перший хіт-парад. У 1988-му в Харкові створили літературний музей. У 2024-му Конгрес США після тривалого блокування затвердив допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів.

Свята та пам’ятні дати 20 квітня

Також сьогодні: Міжнародний день китайської мови, Міжнародний день Cli-Fi (Climate Fiction) – літератури, що присвячена змінам клімату.

20 квітня в історії

20 квітня 1534 року розпочалася перша експедиція французького дослідника Жака Картьє до Канади. Цей французький мореплавець став першим європейським дослідником, який докладно описав затоку Святого Лаврентія та береги річки Святого Лаврентія (хоч і не першим європейцем, який досяг цих берегів).

Він також створив мапу цієї місцевості та зафіксував назву “Канада”. Згодом вона закріпилася не за конкретним поселенням, позначеним Картьє, а за всією територією. Зараз більшість дослідників погоджуються з теорією, що назва походить від ірокезького слова “kanata”, що означає “село” або “поселення”. Це слово зафіксовано в роботі дослідника “Короткий виклад та коротка розповідь про навігацію, здійснену в MDXXXV та MDXXXVI”.

На момент, коли французька експедиція тільки розпочала досліджувати Канаду, першопрохідники Нового Світу іспанці вже оселилися на території сучасної Мексики та Центральної Америки й розпочинали завоювання Перу. До берегів Нового Світу досвідченого моряка Картьє відправив особисто король Франції Франциск І. Тому, очевидно, кортіло знайти такі ж скарби, як пощастило сусідам – іспанцям. Тож мореплавцю доручили “відкрити певні острови та землі, де, як кажуть, можна знайти велику кількість золота та інших дорогоцінних речей”. Атлантичний океан Картьє та компанія перетнули за двадцять днів. Спочатку вони дослідили острів Ньюфаундленд, а вже слідом – узбережжя материка та острови поруч із ним. 24 липня на березі затоки Гаспе команда Картьє встановила 10-метровий хрест із написом “Хай живе король Франції”, заявивши про право власності своєї країни на цю землю. До Франції Картьє повернувся у вересні 1534 року. Причому, як і Колумб свого часу, він був впевнений, що знайшов шлях до Азії.

20 квітня 1841 року в американському журналі “Graham’s Magazine” опублікували оповідання Едгара По “Вбивство на вулиці Морг”. Воно вважається першим детективним твором в історії літератури. Докладніше.

20 квітня 1891 року народився генерал-хорунжий армії УНР, учасник двох зимових походів Юрій Тютюнник. Докладніше.

20 квітня 1902 року Марія та П’єр Кюрі вперше успішно виділили радіоактивні солі радію. Це сталося в лабораторії подружжя в Парижі. Докладніше.

20 квітня 1935 року виник перший у світі хіт-парад. Його створив на американському радіо NBC журналіст Уоррен Хілл. Докладніше.

20 квітня 1988 року в Харкові створили літературний музей. Докладніше.

20 квітня 2024 року після тривалого блокування трампістами Палата представників США все ж таки проголосувала за законопроєкт про допомогу Україні на суму в 60 млрд доларів. Докладніше.

Церковне свято 20 квітня

20 квітня вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихіни. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку гроза, то погода далі буде ясною. Гроза ввечері – до сильного вітру.

Якщо в лісі з’явилися перші гриби, то скоро потеплішає.

Якщо вночі на небі багато зірок, то в цьому році буде хороший урожай ягід і грибів.

Що не можна робити 20 квітня

Не можна хвалитися своїми успіхами чи матеріальним достатком.

Не можна рибалити.