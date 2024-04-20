Палата представників США прийняла пакет допомоги Україні: що тепер
20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.
«За» відповідне рішення проголосували 310 конгресменів, передає «Голос Америки».
Тепер цей законопроєкт передадуть до Сенату. Далі відповідний законопроєкт має підписати президент Джо Байден.
На рішення конгресменів вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
«Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену», – написав Зеленський.
Читайте також: За пакет допомоги для України в США голосуватимуть 20 квітня – ISW
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: допомога, Зеленський, Палата, сша, Україна;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Палата представників США прийняла пакет допомоги Україні: що тепер»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 21:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.".