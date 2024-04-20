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Палата представників США прийняла пакет допомоги Україні: що тепер

Події 21:06   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Палата представників США прийняла пакет допомоги Україні: що тепер

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.

«За» відповідне рішення проголосували 310 конгресменів, передає «Голос Америки».

Тепер цей законопроєкт передадуть до Сенату. Далі відповідний законопроєкт має підписати президент Джо Байден.

На рішення конгресменів вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену», – написав Зеленський.

Читайте також: За пакет допомоги для України в США голосуватимуть 20 квітня – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 21:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.".