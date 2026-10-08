30 загиблих: РФ вдарила по автобусах у Краматорську

Вранці 8 жовтня армія РФ атакувала два рейсові автобуси в Краматорську. Вже відомо про 30 загиблих та 18 постраждалих, інформують правоохоронці.

За даними Офісу Генерального прокурора України, обстріл стався близько 10:00. По місту ворог вдарив із реактивної системи залпового вогню.

У Краматорській міськраді повідомили, що через цілеспрямовані атаки РФ зупиняють роботу громадського транспорту в Краматорську та Слов’янську.

Завтра, 9 жовтня, у Краматорській громаді оголосили День жалоби.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударом ворога були Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. За добу по регіону вдарило таке озброєння: чотири ракети; чотири КАБи; п’ять FPV-дронів; тип ще 29 безпілотників встановлюють. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.