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30 загиблих: РФ вдарила по автобусах у Краматорську

Події 13:40   08.10.2026
Вікторія Яковенко
30 загиблих: РФ вдарила по автобусах у Краматорську

Вранці 8 жовтня армія РФ атакувала два рейсові автобуси в Краматорську. Вже відомо про 30 загиблих та 18 постраждалих, інформують правоохоронці.

За даними Офісу Генерального прокурора України, обстріл стався близько 10:00. По місту ворог вдарив із реактивної системи залпового вогню.

У Краматорській міськраді повідомили, що через цілеспрямовані атаки РФ зупиняють роботу громадського транспорту в Краматорську та Слов’янську.

Завтра, 9 жовтня, у Краматорській громаді оголосили День жалоби.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударом ворога були Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. За добу по регіону вдарило таке озброєння: чотири ракети; чотири КАБи; п’ять FPV-дронів; тип ще 29 безпілотників встановлюють. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 8 жовтня армія РФ атакувала два рейсові автобуси в Краматорську. Вже відомо про 30 загиблих та 18 постраждалих, інформують правоохоронці.".