Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося
На Харківщині оновили графік погодинних відключень електроенергії на 8 жовтня. У частини споживачів змінився час початку та тривалість знеструмлень.
За даними АТ «Харківобленерго», 8 жовтня світло вимикатимуть так:
- 1.1 09:30-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 02:30-06:00; 13:00-15:00
- 3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 13:00-15:00
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-22:00
- 6.2 08:00-13:00
Перелік адрес за чергами – за посиланням.
Нагадаємо, одночасно у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, попередили у АТ “Харківобленерго” вранці 8 жовтня. Причина відсутності електроенергії – російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та їх наслідки.