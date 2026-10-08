Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося

На Харківщині оновили графік погодинних відключень електроенергії на 8 жовтня. У частини споживачів змінився час початку та тривалість знеструмлень.

За даними АТ «Харківобленерго», 8 жовтня світло вимикатимуть так:

1.1 09:30-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-15:00

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-15:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-22:00

6.2 08:00-13:00

Перелік адрес за чергами – за посиланням.

Нагадаємо, одночасно у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, попередили у АТ “Харківобленерго” вранці 8 жовтня. Причина відсутності електроенергії – російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та їх наслідки.