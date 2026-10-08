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Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося

Суспільство 13:03   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося Фото: ХМР

На Харківщині оновили графік погодинних відключень електроенергії на 8 жовтня. У частини споживачів змінився час початку та тривалість знеструмлень.

За даними АТ «Харківобленерго», 8 жовтня світло вимикатимуть так:

  • 1.1 09:30-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 02:30-06:00; 13:00-15:00
  • 3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 13:00-15:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 08:00-13:00

Перелік адрес за чергами – за посиланням.

Нагадаємо, одночасно у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, попередили у АТ “Харківобленерго” вранці 8 жовтня. Причина відсутності електроенергії – російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та їх наслідки.

Читайте також: Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 13:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оновили графік погодинних відключень електроенергії на 8 жовтня. У частини споживачів змінився час початку та тривалість знеструмлень.".