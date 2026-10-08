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Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось

Общество 13:03   08.10.2026
Виктория Яковенко
Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось Фото: ХГС

В Харьковской области обновили график почасовых отключений электроэнергии на 8 октября. У части потребителей изменилось время начала и продолжительность обесточений.

По данным АО «Харьковоблэнерго», 8 октября свет будут выключать так:

  • 1.1 09:30-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 02:30-06:00; 13:00–15:00
  • 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 13:00–15:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 6.1 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 08:00-13:00

Список адресов по очереди – по ссылке.

Напомним, одновременно в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, предупредили в АО «Харьковоблэнерго» утром 8 октября. Причина отсутствия электроэнергии – российские удары по объектам энергетической инфраструктуры и их последствия.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 13:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обновили график почасовых отключений электроэнергии на 8 октября. У части потребителей изменилось время начала и продолжительность обесточений.".