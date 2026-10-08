Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось

В Харьковской области обновили график почасовых отключений электроэнергии на 8 октября. У части потребителей изменилось время начала и продолжительность обесточений.

По данным АО «Харьковоблэнерго», 8 октября свет будут выключать так:

1.1 09:30-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00–15:00

3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00–15:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-22:00

6.2 08:00-13:00

Список адресов по очереди – по ссылке.

Напомним, одновременно в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, предупредили в АО «Харьковоблэнерго» утром 8 октября. Причина отсутствия электроэнергии – российские удары по объектам энергетической инфраструктуры и их последствия.