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У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували

Суспільство 10:11   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, попередили у АТ “Харківобленерго”. Паралельно продовжують діяти і погодинні відключення.

Причина відсутності електроенергії – російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та їх наслідки.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її ощадливо“, – додали енергетики.

Нагадаємо, напередодні АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 8 жовтня з 00:00 до 23:59.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 10:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, попередили у АТ “Харківобленерго”.".