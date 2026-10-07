Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня – не загуби

АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 8 жовтня з 00:00 до 23:59.

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 15:00-16:30

2.2 02:30-06:00

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30

5.1 20:00-23:30

5.2 20:00-23:30

6.1 00:00–02:30; 10:00–13:00; 20:00-22:00

6.2 10:00-13:00

Однак ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес за чергами – тут.

Нагадаємо, 6 жовтня вперше за тривалий час Харківобленерго попередило про запровадження ГПВ у регіоні, починаючи з 15:00 і до кінця доби. Поки що йдеться про відсутність електропостачання від 1,5 до 4 годин на добу – залежно від черги та підчерги. Введення графіків пояснили складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов не виключив також запровадження аварійних відключень, якщо ситуація погіршиться.