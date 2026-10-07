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Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня – не загуби

Економіка 19:20   07.10.2026
Тетяна Литвіна
Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня – не загуби

АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 8 жовтня з 00:00 до 23:59. 

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 15:00-16:30
  • 2.2 02:30-06:00
  • 3.1 16:30-20:00
  • 3.2 16:30-20:00
  • 4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30
  • 5.1 20:00-23:30
  • 5.2 20:00-23:30
  • 6.1 00:00–02:30; 10:00–13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 10:00-13:00

Однак ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес за чергами – тут.

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Нагадаємо, 6 жовтня вперше за тривалий час Харківобленерго попередило  про запровадження ГПВ у регіоні, починаючи з 15:00 і до кінця доби. Поки що йдеться про відсутність електропостачання від 1,5 до 4 годин на добу – залежно від черги та підчерги. Введення графіків пояснили складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов не виключив також запровадження аварійних відключень, якщо ситуація погіршиться.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 19:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 8 жовтня з 00:00 до 23:59. ".