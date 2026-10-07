Как будут отключать свет в Харьковской области 8 октября — не потеряй

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало графики почасовых отключений света, которые будут действовать 8 октября с 00:00 до 23:59.

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 15:00-16:30

2.2 02:30-06:00

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30

5.1 20:00-23:30

5.2 20:00-23:30

6.1 00:00–02:30; 10:00–13:00; 20:00-22:00

6.2 10:00-13:00

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.

Напомним, 6 октября впервые за длительное время Харьковоблэнерго предупредило о введении ГПО в регионе, начиная с 15:00 и до конца суток. Пока речь идет об отсутствии электроснабжения от 1,5 до 4 часов в сутки – в зависимости от очереди и подочереди. Введение графиков объяснили сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов. Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов не исключил также введение аварийных отключений, если ситуация ухудшится.