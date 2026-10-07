Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
За даними Ситуаційного центру, ворожий дрон влучив в останній поверх багатоквартирного будинку, є один потерпілий.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Спочатку начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дрон ударив по даху будинку.
Але за кілька хвилин Терехов уточнив, що влучання сталося у верхній поверх багатоповерхівки.
За інформацією Синєгубова, поранено 67-річну жінку.
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Київський район вже був під обстрілом сьогодні, 7 жовтня. Ворожий БПЛа влучив по території домоволодіння.