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Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку

Події 18:43   07.10.2026
Тетяна Литвіна
Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку Фото ілюстративне/Харківська міськрада

За даними Ситуаційного центру, ворожий дрон влучив в останній поверх багатоквартирного будинку, є один потерпілий.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Спочатку начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дрон ударив по даху будинку.

Але за кілька хвилин Терехов уточнив, що влучання сталося у верхній поверх багатоповерхівки.

За інформацією Синєгубова, поранено 67-річну жінку.

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Київський район вже був під обстрілом сьогодні, 7 жовтня. Ворожий БПЛа влучив по території домоволодіння.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 18:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Ситуаційного центру, ворожий дрон влучив в останній поверх багатоквартирного будинку, є один потерпілий.".