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Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці

Події 16:36   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 7 жовтня, армія РФ вдарила по Харкову дроном.

Влучання зафіксували у Київському районі. Наслідки уточнюються, повідомив мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Київському районі ворожий дрон влучив по території домоволодіння.  Інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила.

Нагадаємо, обстріли Харківщини, у порівнянні з минулим роком, збільшились на 47,8%, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного». За його даними, у порівнянні з минулим роком, ракети ворог застосовує в 4,5 раза більше, КАБи – на 45%, на 119% фіксують зріст використання FPV-дронів на оптоволокні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 16:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 7 жовтня, армія РФ вдарила по Харкову дроном.".