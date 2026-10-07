Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці

Сьогодні, 7 жовтня, армія РФ вдарила по Харкову дроном.

Влучання зафіксували у Київському районі. Наслідки уточнюються, повідомив мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Київському районі ворожий дрон влучив по території домоволодіння. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила.

Нагадаємо, обстріли Харківщини, у порівнянні з минулим роком, збільшились на 47,8%, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного». За його даними, у порівнянні з минулим роком, ракети ворог застосовує в 4,5 раза більше, КАБи – на 45%, на 119% фіксують зріст використання FPV-дронів на оптоволокні.