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30 погибших: РФ ударила по автобусам в Краматорске

Происшествия 13:40   08.10.2026
Виктория Яковенко
30 погибших: РФ ударила по автобусам в Краматорске

Утром 8 октября армия РФ атаковала два рейсовых автобуса в Краматорске. Уже известно о 30 погибших и 18 пострадавших, передают правоохранители.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, обстрел произошел около 10:00. По городу враг ударил из реактивной системы залпового огня.

В Краматорском горсовете сообщили, что из-за целенаправленных атак РФ останавливается работа общественного транспорта в Краматорске и Славянске.

Завтра, 9 октября, в Краматорской громаде объявили День траура.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали четыре человека, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки по региону ударило следующее вооружение: четыре ракеты; четыре КАБа; пять FPV-дронов; тип еще 29 беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 13:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 октября армия РФ атаковала два рейсовых автобуса в Краматорске. Уже известно о 30 погибших и 18 пострадавших, передают правоохранители.".