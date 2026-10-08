30 погибших: РФ ударила по автобусам в Краматорске

Утром 8 октября армия РФ атаковала два рейсовых автобуса в Краматорске. Уже известно о 30 погибших и 18 пострадавших, передают правоохранители.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, обстрел произошел около 10:00. По городу враг ударил из реактивной системы залпового огня.

В Краматорском горсовете сообщили, что из-за целенаправленных атак РФ останавливается работа общественного транспорта в Краматорске и Славянске.

Завтра, 9 октября, в Краматорской громаде объявили День траура.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали четыре человека, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки по региону ударило следующее вооружение: четыре ракеты; четыре КАБа; пять FPV-дронов; тип еще 29 беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.