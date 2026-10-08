Як відключатимуть світло у Харківській області 9 жовтня

АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 9 жовтня з 00:00 до 23:59.

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00

1.2 02:00-03:00; 11:00–13:30; 20:30-24:00

2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00

4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00

4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00

5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Однак ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес по чергах – тут.

Нагадаємо, у Харкові проаналізували ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають, що попит на ці товари зростає із наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.