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Як відключатимуть світло у Харківській області 9 жовтня

Економіка 21:33   08.10.2026
Тетяна Литвіна
Як відключатимуть світло у Харківській області 9 жовтня

АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 9 жовтня з 00:00 до 23:59.

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
  • 1.2 02:00-03:00; 11:00–13:30; 20:30-24:00
  • 2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
  • 2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
  • 3.1 13:30-17:00
  • 3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00
  • 4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00
  • 4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00
  • 5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
  • 5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30
  • 6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30
  • 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Однак ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес по чергах – тут.

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Нагадаємо, у Харкові проаналізували ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають, що попит на ці товари зростає із наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 21:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Харківобленерго» опублікувало графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 9 жовтня з 00:00 до 23:59.".