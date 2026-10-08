Как будут отключать свет в Харьковской области 9 октября

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало графики почасовых отключений света, которые будут действовать 9 октября с 00:00 до 23:59.

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00

1.2 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00

2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00

4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00

4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00

5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.

Напомним, в Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.