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Как будут отключать свет в Харьковской области 9 октября

Экономика 21:33   08.10.2026
Татьяна Литвина
Как будут отключать свет в Харьковской области 9 октября

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало графики почасовых отключений света, которые будут действовать 9 октября с 00:00 до 23:59.

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
  • 1.2 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00
  • 2.1 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
  • 2.2 00:00–02:00; 10:00–11:00; 20:30-24:00
  • 3.1 13:30-17:00
  • 3.2 03:00–05:00; 13:30–17:00
  • 4.1 05:00–06:30; 15:00–17:00
  • 4.2 05:00-06:30; 15:00–17:00
  • 5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
  • 5.2 08:00–10:00; 17:00-20:30
  • 6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30
  • 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.

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Напомним, в Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» опубликовало графики почасовых отключений света, которые будут действовать 9 октября с 00:00 до 23:59.".