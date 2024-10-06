Новини Харкова – головне за 6 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:24
Вночі був масований наліт “шахедів”
Вночі армія РФ активно атакувала Україну безпілотниками. “Шахеди” над територією Харківської області з’явилися ще близько дев’ятої години вечора 5 жовтня.
О 22:47 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що безпілотники вже в районі Харкова.
Слідом до цієї загрози додалися ще й пуски КАБів.
Про небезпеку харків’ян попереджали й після опівночі. При цьому “шахеди” фіксували на півночі області, а також у десятку інших регіонів України.
Відбій дали о другій годині ночі, проте вже о 03:26 тривогу відновили. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму. О 06:39 тривогу скасували. Станом на 07:24 повітряної тривоги на Харківщині немає, окрім Липецької та Вовчанської громад.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".