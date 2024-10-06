Новини Харкова – головне за 6 жовтня: як минула ніч

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07:24

Вночі був масований наліт “шахедів”

Вночі армія РФ активно атакувала Україну безпілотниками. “Шахеди” над територією Харківської області з’явилися ще близько дев’ятої години вечора 5 жовтня.

О 22:47 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що безпілотники вже в районі Харкова.

Слідом до цієї загрози додалися ще й пуски КАБів.

Про небезпеку харків’ян попереджали й після опівночі. При цьому “шахеди” фіксували на півночі області, а також у десятку інших регіонів України.

Відбій дали о другій годині ночі, проте вже о 03:26 тривогу відновили. ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму. О 06:39 тривогу скасували. Станом на 07:24 повітряної тривоги на Харківщині немає, окрім Липецької та Вовчанської громад.