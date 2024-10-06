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Смертельна ДТП сталася в Харкові: двоє загиблих, троє поранених (фото)

Події 11:34   06.10.2024
Оксана Горун
Смертельна ДТП сталася в Харкові: двоє загиблих, троє поранених (фото)

Аварія, в якій загинули чоловіки 37 та 39 років, сталася на вулиці Шевченка в Харкові близько 22:30 5 жовтня, поінформувала Нацполіція.

“За попередніми даними, чоловік на автомобілі ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль перекинувся”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліції, за кермом автівки був 32-річний чоловік. Він і два пасажири – 19 та 42 років – вижили. Вони в лікарні. Ще двоє загинули – 37-ми та 39-річні чоловіки.

Смертельна ДТП у Харкові 5 жовтня 2024

Слідчі Нацполіції встановлюють обставини ДТП. Кримінальне провадження порушили за ч. 4 ст. 286-1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Смертельна ДТП у Харкові 5 жовтня 2024 3

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія, в якій загинули чоловіки 37 та 39 років, сталася на вулиці Шевченка в Харкові близько 22:30 5 жовтня, поінформувала Нацполіція".