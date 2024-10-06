Смертельное ДТП случилось в Харькове: двое погибших, трое раненых (фото)

Авария, в которой погибли мужчины 37 и 39 лет, произошла на улице Шевченко в Харькове около 22:30 5 октября, проинформировала Нацполиция.

«По предварительным данным, мужчина на автомобиле ВАЗ выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, за рулем авто был 32-летний мужчина. Он и два пассажира — 19 и 42 лет — выжили. Они в больнице. Еще двое погибли — 37-ми и 39-летние мужчины.

Следователи Нацполиции устанавливают обстоятельства ДТП. Уголовное производство воздудили по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).