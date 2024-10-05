Харьковская трасса – в тройке самых опасных в Украине: где произошло 156 ДТП

Трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский вошла в тройку самых аварийных дорог Украины за 2024 год. Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот».

Согласно данным, первое место занимает трасса М-06 Киев – Чоп. За период с января по август 2024 года на этой магистрали произошло 292 аварии с пострадавшими. Второе место по количеству ДТП заняла трасса М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино, там зафиксировали 291 ДТП. На трассе М-03 произошло 156 аварий с пострадавшими.

Отмечается, что почти половина аварий происходит из-за превышения скорости — 39,9%. В топе причин также неправильное маневрирование (23%) и нарушение правил проезда перекрестков (9,6%).

Больше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киевской области — 2 326 случаев. Харьковщина оказалась на пятом месте – 816 аварий.