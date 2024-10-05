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Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП

Суспільство 13:46   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП

Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський увійшла до трійки найаварійніших доріг України за 2024 рік. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

Згідно з даними, перше місце посідає траса М-06 Київ — Чоп. За період з січня по серпень 2024 року на цій магістралі сталося 292 аварії з постраждалими. Друге місце за кількістю ДТП посіла траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, там зафіксували 291 ДТП. На трасі М-03 сталося 156 аварій з постраждалими.

Зазначається, що майже половина аварій стаються через перевищення швидкості — 39,9%. У топі причин також неправильне маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

Найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано у Київській області — 2 326 випадків. Харківщина опинилася на п’ятому місці – 816 аварій.

аварии Харькоская трасса
Фото: “Опендатабот”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський увійшла до трійки найаварійніших доріг України за 2024 рік. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».".