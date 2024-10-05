Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП
Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський увійшла до трійки найаварійніших доріг України за 2024 рік. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».
Згідно з даними, перше місце посідає траса М-06 Київ — Чоп. За період з січня по серпень 2024 року на цій магістралі сталося 292 аварії з постраждалими. Друге місце за кількістю ДТП посіла траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, там зафіксували 291 ДТП. На трасі М-03 сталося 156 аварій з постраждалими.
Зазначається, що майже половина аварій стаються через перевищення швидкості — 39,9%. У топі причин також неправильне маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).
Найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано у Київській області — 2 326 випадків. Харківщина опинилася на п’ятому місці – 816 аварій.
Читайте також: Смертельна ДТП: зіткнулися комбайн і автівка на Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварии, аналитика, ДТП, киев, м-03, трасса, Харківська;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський увійшла до трійки найаварійніших доріг України за 2024 рік. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».".