Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП

Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський увійшла до трійки найаварійніших доріг України за 2024 рік. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

Згідно з даними, перше місце посідає траса М-06 Київ — Чоп. За період з січня по серпень 2024 року на цій магістралі сталося 292 аварії з постраждалими. Друге місце за кількістю ДТП посіла траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, там зафіксували 291 ДТП. На трасі М-03 сталося 156 аварій з постраждалими.

Зазначається, що майже половина аварій стаються через перевищення швидкості — 39,9%. У топі причин також неправильне маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

Найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано у Київській області — 2 326 випадків. Харківщина опинилася на п’ятому місці – 816 аварій.