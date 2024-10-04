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Смертельна ДТП: зіткнулися комбайн і автівка на Харківщині (фото)

Події 19:35   04.10.2024
Оксана Якушко
Смертельна ДТП: зіткнулися комбайн і автівка на Харківщині (фото)

Загинула 38-річна водійка автівка в аварії у Чугуївському районі на Харківщині, повідомляє Нацполіція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня о 15:30 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук біля селища Кочеток Чугуївського району.

Водійка автомобіля Subaru Forester допустила зіткнення з комбайном зернозбиральним «John Deere». Жінка отримала чисельні травми, не сумісні з життям. Від отриманих ран вона загинула на місці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 19:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинула 38-річна водійка автівка в аварії у Чугуївському районі на Харківщині, повідомляє Нацполіція.".