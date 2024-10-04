Смертельна ДТП: зіткнулися комбайн і автівка на Харківщині (фото)

Загинула 38-річна водійка автівка в аварії у Чугуївському районі на Харківщині, повідомляє Нацполіція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня о 15:30 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук біля селища Кочеток Чугуївського району.

Водійка автомобіля Subaru Forester допустила зіткнення з комбайном зернозбиральним «John Deere». Жінка отримала чисельні травми, не сумісні з життям. Від отриманих ран вона загинула на місці.