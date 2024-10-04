У Харкові сталася ДТП: двоє водіїв були нетверезі – патрульна поліція
Вчора, 3 жовтня, вдень в Індустріальному районі Харкова сталася аварія. Патрульні виявили ознаки сп’яніння у двох учасників ДТП.
«Встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з іншими авто. Під час спілкування з водієм авто ВАЗ поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.71 проміле», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Також, під час складання адміністративних матеріалів, у водія автомобіля ГАЗ інспектори виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти відповідний огляд, однак водій відмовився.
Копи відсторонили від керування обох водіїв та склали на них відповідні матеріали, які передадуть до суду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, водій, ДТП, нетрезвые, патрульная, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 3 жовтня, вдень в Індустріальному районі Харкова сталася аварія. Патрульні виявили ознаки сп’яніння у двох учасників ДТП.".